Pierwszy poranek po premierze "Lalki". Widzowie już ruszyli z krytyką

Pierwsze oceny "Lalki" są wysokie, ale widzowie nie są jednomyślni

Pierwszego poranka po kinowej premierze "Lalka" ma średnią 7,5 na 10 w popularnym serwisie filmowym. Oceny widzów są więc na razie wyższe niż noty wystawione przez krytyków.

W komentarzach bardzo często powtarzają się pochwały dotyczące strony wizualnej. Widzowie zwracają uwagę na kostiumy, plenery, wnętrza, muzykę i skalę całej produkcji.

"Film jest po prostu piękny, epicki i z ogromnym rozmachem" - napisała jedna z osób po seansie.

Ktoś inny podsumował swoje wrażenia jeszcze bardziej entuzjastycznie: "Wspaniały film! Klasa! Aktorzy z najwyższej półki!".

Nie brakuje jednak także bardziej chłodnych ocen. Część widzów przyznaje, że film imponuje wizualnie, ale nie zawsze pozwala wystarczająco mocno związać się emocjonalnie z bohaterami.

Marcin Dorociński kontra Jerzy Kamas. Ten spór zaczął się od razu

Najwięcej emocji wywołuje oczywiście Stanisław Wokulski.

Marcin Dorociński zebrał sporo bardzo dobrych komentarzy. Jeden z widzów napisał, że aktor stworzył wreszcie "mojego Wokulskiego, Wokulskiego, który się uśmiecha". Inni chwalą go za pokazanie bohatera mniej pomnikowego, bardziej ludzkiego i wyraźniej rozdartego między rozsądkiem a uczuciem.

Ale dla części publiczności wzorem wciąż pozostaje Jerzy Kamas z serialowej ekranizacji z lat 70.

"Wokulski jest tylko jeden - Kamas. A Lalka też jedna - Braunek" - stwierdził jeden z komentujących.

To dobrze pokazuje, z jak trudnym zadaniem mierzył się Dorociński. Nie wchodził w rolę, której widzowie wcześniej nie znali. Musiał zmierzyć się z kreacją, która dla wielu osób od kilkudziesięciu lat jest niemal nierozerwalnie związana z Wokulskim.

Marcin Dorociński i Agata Kulesza w "Lalce" materiały prasowe

Film czy serial? Widzowie wskazują największą różnicę

W komentarzach bardzo często wraca jeszcze jeden argument: "Lalka" może po prostu lepiej działać jako serial. Jedna z osób napisała o starszej ekranizacji: "Tam jest czas na pokazanie epoki i na większą wierność dziełu Prusa".

To samo zastrzeżenie pojawia się przy porównaniach z tegorocznym serialem. Jeden z widzów przyznał wprost, że jego zdaniem "zdecydowanie lepiej wypadli aktorzy grający w serialu".

Nie wszyscy się z tym zgadzają. Są też głosy, że kinowa wersja znacznie lepiej zachowuje ducha powieści, podczas gdy tegoroczny serial był swobodniejszą interpretacją historii Prusa.

Różnica wynika również z samego formatu. Film trwa 2 godziny i 42 minuty, a mimo to musi pomieścić ogromną liczbę postaci, relacji i wydarzeń. Serial może pozwolić sobie na zatrzymanie przy bohaterach znacznie dłużej.

"Piękny obraz, którego nie poczułam". To jeden z głównych zarzutów

Właśnie tempo stało się jednym z najciekawszych punktów pierwszej dyskusji.

Jedna z widzek bardzo wysoko oceniła scenografię, kostiumy i obsadę, ale zwróciła uwagę, że szczególnie w pierwszej części filmu kolejne postacie pojawiają się tak szybko, że każda dostaje zaledwie chwilę na zaznaczenie swojej obecności.

"Piękny, przepiękny obraz, którego nie poczułam, nie przeżyłam" - podsumowała.

Podobne opinie pokazują ciekawy paradoks. Dla jednych tempo sprawia, że blisko trzygodzinny film ogląda się bez poczucia dłużyzny. Dla innych właśnie przez nie brakuje chwil ciszy i zatrzymania, które pozwoliłyby mocniej przeżyć losy Wokulskiego i Łęckiej.

Drugi plan potrafi skraść film głównym bohaterom

Choć najwięcej uwagi przyciągają Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska, wielu widzów zwraca uwagę właśnie na drugi plan. W komentarzach szczególnie często pojawia się Agata Kulesza. Jej rola jest chwalona za lekkość, humor i energię, które przełamują bardziej poważny ton części scen.

Dobre opinie zbierają też Maria Dębska, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn i Mateusz Damięcki. Widzowie podkreślają, że nawet w krótszych scenach ich bohaterowie są wyraziści i łatwo zapadają w pamięć.

Więcej dyskusji wywołuje Marek Kondrat jako Rzecki. Część odbiorców bardzo dobrze ocenia jego sceny z Dorocińskim, zwłaszcza te bardziej emocjonalne. Inni przyznają jednak, że trudno im odciąć się od wcześniejszych ekranowych wersji tej postaci i właśnie przez ten pryzmat oceniają nową interpretację.

Podzielone są również opinie o Izabeli Łęckiej. Kamila Urzędowska zbiera pochwały za wygląd, elegancję i ekranową obecność, ale część komentujących uważa, że jej Łęcka jest mniej wyrazista niż bohaterka pokazana w tegorocznej wersji serialowej.

Kadr z filmu "Lalka" Kino Świat materiały prasowe

Nowa "Lalka" zrobiła coś, czego nie da się zmierzyć samą oceną

Pierwsze reakcje pokazują przede wszystkim jedno: widzowie nie traktują filmu jak kolejnej obojętnej adaptacji szkolnej lektury.

Porównują Wokulskich, spierają się o Łęcką, wracają do serialu sprzed niemal 50 lat i zestawiają film z produkcją, która miała premierę zaledwie kilkanaście dni wcześniej.

Jedna z osób napisała, że po tegorocznym serialu ponownie sięgnęła po książkę. Inni wracają pamięcią do Kamasa, Braunek czy wcześniejszej filmowej wersji z Mariuszem Dmochowskim.

Być może właśnie to jest najciekawszym pierwszym werdyktem po premierze. Nowa "Lalka" nie zakończyła dyskusji o tym, która ekranizacja jest najlepsza. Przeciwnie, rozpoczęła ją od nowa.



