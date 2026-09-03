Nowy gwiazdor kina akcji w wyścigu z czasem. Już zwiastun wbija w fotel

Gwiazda serialowego hitu "Reacher" oraz "Szybcy i wściekli 10" Alan Ritchson oraz nominowany do Oscara Owen Wilson po raz pierwszy spotykają się na ekranie w widowiskowym thrillerze akcji Scotta Waugha, twórcy "Need for Speed".

"Runner" to solidna dawka emocji kina sensacyjnego wypełniona dynamicznymi pościgami i nasycona humorem, z historią o odwadze w walce o ocalenie dziecka. Kliknij i zobacz zwiastun filmu "Runner"!

"Runner": Fabuła

Hank Malone, były żołnierz przyzwyczajony do realizowania najtrudniejszych zadań, otrzymuje pozornie prostą misję: dostarczyć zdrową wątrobę potrzebną do pilnego przeszczepu siedmioletniej dziewczynki. Wraz z nieoczekiwanym partnerem Benem Bishopem wyrusza w drogę, która szybko zamienia się w desperacki wyścig z czasem.

Gdy na ich trop wpada bezwzględny kartel gotowy zrobić wszystko, by przejąć cenny organ, każda minuta i każdy kilometr stają się walką o przetrwanie. Ścigani przez bezlitosnych przestępców, Hank i Ben muszą pokonać własne słabości, nauczyć się sobie ufać i za wszelką cenę doprowadzić misję do końca. Bo gdzieś na końcu drogi czeka dziecko, którego życie zależy od ich powodzenia.

"Runner" tylko w kinach od 23 października.