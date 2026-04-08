Niegrzeczna komedia tylko dla dorosłych? Odsłania sekrety związków

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

"Zaproszenie" to kino, które zaczyna się jak niewinna kolacja, a kończy jako emocjonalny rollercoaster. Za kamerą stoi Olivia Wilde, twórczyni głośnego "Nie martw się, kochanie", która tym razem serwuje widzom historię jeszcze bardziej prowokującą, odważną i… niebezpiecznie bliską prawdy. Na ekranie zaś, obok Wilde, spotykają się same gorące nazwiska: Seth Rogen, Penelope Cruz i Edward Norton. Chemia między nimi? Iskrzy od pierwszej sceny. Dialogi? Ostre jak brzytwa. Napięcie? Rośnie z każdą minutą. Już sam zwiastun wskazuje, że będzie się działo.

Olivia Wilde, Seth Rogen, Penelope Cruz i Edward Norton w scenie z "Zaproszenia"materiały prasowe

"Zaproszenie": O tym pary boją się mówić

To nie jest kolejna "komedia o związkach". To film, który bezlitośnie obnaża to, o czym pary boją się mówić głośno. Bo co się stanie, gdy rutyna spotka pokusę? Joe i Angela mają wszystko: stabilność, dom, rodzinę. Ale pod powierzchnią ich "idealnego" życia czai się coś znacznie bardziej niebezpiecznego: nuda. Jedno zaproszenie na kolację uruchamia lawinę zdarzeń, w których flirt zamienia się w grę, a gra… w coś, czego nie da się już cofnąć.

"Zaproszenie" balansuje na granicy komedii i emocjonalnego thrillera - z odważnym humorem, erotycznym napięciem i gorzką refleksją o tym, czym naprawdę jest współczesny związek. Film miał swoją premierę na ostatnim Sundance Film Festival, gdzie został przyjęty owacją na stojąco!

Po festiwalowym pokazie dziennikarz Variety pisał z entuzjazmem: "(Ten film) jest taki jak byśmy oglądali 'Kto się boi Virginii Woolf?' przerobiony przez Woody'ego Allena na 'Mężów i żony'". Inni krytycy też nie mieli wątpliwości. "Wyrafinowany, błyskotliwy, uwodzicielski i obłędnie zabawny film" - pisał New York Post. Wtórował mu The Guardian: "Długo oczekiwane zaproszenie do naprawdę inteligentnej komedii dla dorosłych". W opiniotwórczym serwisie Rotten Tomatoes film ma ponad 90% pozytywnych recenzji.

Wiadomości

Jedno jest pewne: po tym filmie nikt nie spojrzy na "niewinną kolację ze znajomymi" tak samo. Film w kinach od 3 lipca. Czy przyjmiesz Zaproszenie?

"Zaproszenie": Fabuła

Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy: zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych kształtów. Czy obie pary pójdą dziś spać we własnych łóżkach?

"Zaproszenie" [trailer]materiały dystrybutora
