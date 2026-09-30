"Lalka"

Nowa ekranizacja "Lalki", otwiera się w nowym oknie to opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca, uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To film, który zdarza się raz na kilka dekad: epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. W rolach głównych występują: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, gwiazda "Chłopów" - Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego.

Za "Lalką" stoi zespół najlepszych twórców polskiego kina. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski,którego film "Niebezpieczni dżentelmeni" był uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia, nadający filmowi wyjątkową emocjonalną głębię. Za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński oraz Anna Mocny, tworząc historycznie wiarygodny świat epoki. Wyjątkowe, nadające bohaterom wyrazisty charakter kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim. Całość dopełnia precyzyjna charakteryzacja Anety Brzozowskiej.

Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel - Ignacy Rzecki (Marek Kondrat), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów.

Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo - zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.

"Lalka"

"Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta" - tak brzmi, swoją drogą niezwykle zabawne, hasło reklamowe horroru "Lalka", otwiera się w nowym oknie, który dystrybutor Velvet Spoon wprowadza na ekrany kin w dniu premiery superprodukcji Macieja Kawalskiego. To będzie naprawdę spore zaskoczenie, jeśli któremuś z widzów zdarzy się pomylić seanse.

Film Roda Blackhursta jest hołdem złożonym slasherom lat 70., takim jak "Teksańska masakra piłą łańcuchową" Tobe'ego Hoopera i "Wzgórza mają oczy" Wesa Cravena. "Dolly" (taki jest słodki oryginalny tytuł) ma niski budżet i jest nakręcona na 16mm taśmie analogowej. Jest ultrabrutalna i została oparta na najprostszej koncepcji - zakochana para idzie do lasu i spotyka potwora, który chce ich zabić.

Macy udaje się na leśną wędrówkę ze swoim chłopakiem. W środku lasu para odkrywa upiorną kolekcję lalek i ich równie dziwaczną właścicielkę - ubraną w porcelanową maskę postać uzbrojoną w łopatę. Macy zostaje porwana i budzi się w drewnianym domu na odludziu. Od tej pory będzie musiała walczyć o życie z psychopatką, która traktuje ją jak swoją lalkę.

"Verity. Coraz większy mrok"

"Verity. Coraz większy mrok", otwiera się w nowym oknie to intrygujący thriller, oparty na bestsellerowej powieści Colleen Hoover. Historia opowiada o znanej pisarce Verity Crawford (Anne Hathaway) oraz Lowen Ashleigh (Dakota Johnson).

Lowen przenosi się do odległej posiadłości Crawfordów, aby pisać jako ghostwriterka dla Verity. Lowen natrafia wśród notatek na niepublikowany wcześniej rękopis. Tekst, który miał nigdy nie ujrzeć światła dziennego, okazuje się wstrząsającą, intymną spowiedzią Verity. Z każdą kolejną stroną Lowen coraz głębiej wnika w mroczne sekrety autorki dotyczące jej męża, Jeremy'ego (Josh Hartnett).

To wciągająca opowieść o małżeństwie, obsesji i manipulacji, w której trudno oddzielić fikcję od rzeczywistości.

"Rolling Loud. Film"

Co może pójść nie tak, gdy ojciec łamie wszelkie zasady i przemyca trzynastoletniego syna na największy hip-hopowy festiwal świata? Odpowiedź: absolutnie wszystko. To będzie dzień, którego żaden z nich nigdy nie zapomni.

"Rolling Loud. Film", otwiera się w nowym oknie to szalona komedia z Owenem Wilsonem, nakręcona podczas słynnego tytułowego festiwalu. Na ekranie pojawiają się prawdziwe gwiazdy współczesnego rapu, wśród nich Sexyy Red, Travis Scott oraz Ski Mask the Slump God, a także znany ze sceny komediowej, genialny Matt Rife.

"Zapomniana wyspa"

Podczas świętowania ostatniej wspólnej nocy, Jo i Raissa, główne bohaterki przygodowej animacji fantasy "Zapomniana wyspa", otwiera się w nowym oknie - natrafiają na tajemniczy portal, który przenosi je na fantastyczną wyspę Nakali, pełną magicznych i mitycznych stworzeń, o których słuchały w opowieściach swoich filipińskich rodzin.

Niektóre z tych postaci staną się przyjaciółmi, inne wrogami. Jo i Raissa muszą stawić czoła najgroźniejszemu stworzeniu na wyspie.

Kiedy odkryją, że wspomnienia całej ich przyjaźni są ceną za powrót do domu, Jo i Raissa będą ścigać się, by znaleźć sposób na opuszczenie wyspy, zanim zapomną o sobie na zawsze.