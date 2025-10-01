Największe widowisko tego roku. Znany reżyser poświęcił mu dekadę życia

"Frankenstein": dzieło życia Guillermo del Toro

Wielkimi krokami zbliża się premiera wyczekiwanej produkcji Guillermo Del Toro - "Frankenstein". Reżyser mówił o nakręceniu nowej wersji filmu od 2007 roku. Lata temu miał już gotowy projekt stworzony we współpracy z wytwórnią Universal oraz z Dougiem Jonesem na pokładzie, który miał zagrać potwora. Ostatecznie jednak projekt upadł. Teraz, dzięki wsparciu serwisu streamingowego Netflix, praca nad pomysłem mogła zostać wznowiona.

"Postanowiłem, że pamięć o moich występkach umrze wraz ze mną. Część tego, co powiem, to fakty. A część nie. Ale wszystko jest prawdą" - mówił wcielający się w Vivtora Frankensteina Oscar Isaac w pierwszej zapowiedzi filmu Netfliksa. Teraz w sieci zadebiutował pełny zwiastun wyczekiwanej produkcji.

"Frankenstein": reżyser spełnia swoje marzenie

"Tuż po zdobyciu trzeciej statuetki Oscara, znany ze swojego niesamowitego stylu, scenarzysta i reżyser spełnia swoje marzenie: tworzy własną adaptację ukochanej gotyckiej powieści Mary Shelley Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz" - czytamy w informacji prasowej.

Naukowiec Victor Frankenstein będzie grany przez Oscara Isaaca. W kultowego potwora wcieli się Jacob Elordi, który przejął tę rolę od Andrewa Garfielda. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się również: Mia Goth, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance i Ralph Ineson.

Guillermo del Toro pracował nad filmem o Frankensteinie przez ponad dziesięć lat. Ta produkcja, "jest kuliminacją podróż, która zajęła większość jego życia. Potwory są częścią mojego systemu wierzeń. Odłamki 'Frankensteina' są w moich filmach" - cytuje wypowiedź reżysera serwis Deadline.

"Frankenstein": kiedy i gdzie oglądać?

"Frankenstein" zadebiutuje 7 listopada w Netflixie.

