Największe gwiazdy w nowym filmie mistrza kina akcji. Zwiastun zwala z nóg

Guy Ritchie: Zaczynał od zera

Rzucił szkołę jako nastolatek. W branży zaczynał jako runner. Jego debiut odrzuciło dziesięciu brytyjskich dystrybutorów. Dziś uznawany jest za ojca sukcesu kariery Jasona Stathama, a jego filmy zarabiają setki milionów dolarów na całym świecie i nadają ton współczesnemu kinu sensacyjnemu. Guy Ritchie - reżyser m.in. "Przekrętu", "Dżentelmenów", "Porachunków" i "Sherlocka Holmesa" czy serialu "Strefa gangsterów" - to przykład twórcy, który z outsidera stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmowców swojego pokolenia.

Ritchie w swoim najnowszym filmie zatytułowanym "Zawodowcy" sięga po sprawdzone środki: buduje kryminalne napięcie, łączy ironiczny humor z energiczną akcją i po raz kolejny udowadnia, że jest mistrzem precyzyjnie rozpisanych dialogów oraz dynamicznych sekwencji starć. W intrygę wplątuje Rosamund Pike, Jake'a Gyllenhaala, Eizę González i Henry'ego Cavilla.

"Zawodowcy": Fabuła

Eve, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów, otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie i dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji.

Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje do lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, "załatwienia sprawy" i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na taką ewentualność, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków.

