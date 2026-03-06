"Dobry chłopiec"

Najnowszy film Jana Komasy "Dobry chłopiec" to opowieść, która wciąga od pierwszych minut w kalejdoskop wieloznaczności i prowokuje do głębokiej refleksji. Historia, która wodzi za nos czarnym humorem, a jednocześnie zadaje wiele trudnych pytań o granice moralności, nie dając jednoznacznych odpowiedzi. Zmusza do konfrontacji z własnymi przekonaniami i nikogo nie pozostawia obojętnym.

Dziewiętnastoletni Tommy lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa. Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, Tommy trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn próbują uczynić z niego tytułowego "dobrego chłopca" poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek i uczenia się manier Tommy, myśli tylko o jednym - jak stamtąd uciec.

W rolach głównych: Stephen Graham - nagrodzony Złotym Globem za swoją poruszającą rolę w serialu "Dojrzewanie", Andrea Riseborough ("Birdman"), Anson Boon ("1917", "Strefa gangsterów") oraz Monika Frajczyk ("Zielona granica"). Za produkcję "Dobrego chłopca" odpowiadają nominowani do Oscara za film "IO" Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski oraz uznany producent brytyjski, założyciel Recorded Picture Company, Jeremy Thomas ("Ostatni cesarz", "Sexy Beast", "Tylko kochankowie przeżyją"). Światowa premiera "Dobrego chłopca" odbyła się podczas jubileuszowej 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.

"Za duży na bajki 3"

"Za duży na bajki 3" w reżyserii Kristoffera Rusa to kolejna odsłona uwielbianej serii familijnej, która podbiła serca widzów nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Film pokazuje, co dzieje się, gdy dzieci próbują same radzić sobie z problemami, których nawet dorośli nie potrafią rozwiązać od ręki. Z humorem i czułością mówi o współczesnych wyzwaniach, z którymi mierzy się każdy z nas - od cyberprzemocy po trudne relacje w rodzinie.

Na ekranie ponownie zobaczymy Macieja Karasia, Amelię Fijałkowską, Patryka Siemka, Karolinę Gruszkę, Dorotę Kolak i Pawła Domagałę. Pojawią się również nowi bohaterowie - do obsady dołączył m.in. Borys Szyc.

Waldek ma dość - w domu chaos, w sieci drama, a jego gamingowy team się sypie. W emocjach robi coś głupiego - pisze złośliwy komentarz... i nieświadomie uruchamia lawinę hejtu, która uderza w jedną z najbliższych mu osób - Delfinę. Przygnieciony ciężarem własnego błędu, Waldi nie potrafi przyznać się ani Staszkowi, ani rodzinie, że to on zapoczątkował łańcuch nienawiści. Ale kiedy sytuacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu Delfiny, chłopak wie, że musi działać i staje do walki - nie tylko z hejterami, ale i własnym strachem. Czy Waldek znajdzie odwagę, by przyznać się do winy? Czy uda mu się uratować przyjaźń? I czy naprawdę jeden komentarz w sieci może zniszczyć komuś życie?

"Panna młoda!"

"Panna młoda!" to nowa wersja kultowej "Narzeczonej Frankensteina" z lat 30. XX wieku. Wspomniany film kontynuował historię opowiedzianą w 1931 roku w klasycznym "Frankensteinie" i uważany jest za jeden z najlepszych sequeli w historii kina. Remake wyreżyserowała Maggie Gyllenhaal, która zadebiutowała za kamerą w 2021 roku głośną "Córką", za którą nominowano ją do Oscara w kategorii "scenariusz adaptowany". Na swoim koncie Gyllenhaal ma jeszcze jedną nominację do tej prestiżowej nagrody - za drugoplanową rolę w filmie "Szalone serce".

W główne role w filmie artystki wcielili się Christian Bale, dla którego była to kolejna szansa na spektakularną ekranową transformację, oraz Jessie Buckley, ponownie współpracująca z Gyllenhaal. Drugoplanowa rola we wspomnianej "Córce" zapewniła jej nominację do Oscara. W obsadzie "Panny młodej!" znaleźli się również: Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, John Magaro, Julianne Hough, Annette Bening i brat reżyserki Jake Gyllenhaal.

Samotny potwór Frankensteina (Bale) udaje się w latach 30. XX wieku do Chicago. Tam prosi dokonującą przełomowych odkryć badaczkę, doktor Euphronious (Bening), o stworzenie mu towarzyszki. Wspólnie ożywiają zamordowaną młodą kobietę i tak oto rodzi się tytułowa bohaterka (Buckley). Następstw tego czynu żadne z nich nie mogło przewidzieć. Są to morderstwa, zaborczość, nieokiełznany i radykalny ruch kulturowy oraz dziki i szalony romans dwójki wyrzutków!

"Hopnięci"

A gdybyśmy tak mogli rozmawiać ze zwierzętami i rozumieli, co mówią? Nowy film Disneya i Pixara "Hopnięci" opowiada historię naukowców, którzy wynaleźli hopnozę - technologię przeszczepiania ludzkiej świadomości zwierzętopodobnym robotom w celu poznania świata prawdziwych zwierząt!

Miłośniczka zwierząt Malwina dostaje szansę skorzystania z tej przełomowej technologii. Pozwala jej ona wejść w skórę robotycznego bobra i komunikować się ze zwierzętami. Odkrywając tajemnice mieszkańców lasu, Malwina zaprzyjaźnia się z charyzmatycznym królem bobrów, Karolem, i stawia czoła poważnemu zagrożeniu ze strony ludzi.

Reżyserem filmu jest Daniel Chong, producentką Nicole Paradis Grindle, a autorem oryginalnej muzyki Mark Mothersbaugh. W polskiej wersji językowej będzie można usłyszeć: Alicję Bobruk, Pawła Aignera, Pawła Małaszyńskiego, Jarosława Boberka, Kingę Preis, Jóżefa Pawłowskiego i Olgę Sarzyńską.