Największe gwiazdy kina w nowym filmie Polaka. Jest zwiastun!

"Dobry chłopiec": Gwiazdy kina w nowym filmie Jana Komasy

Najnowszy film Jana Komasy to opowieść, która wciąga od pierwszych minut w kalejdoskop wieloznaczności i prowokuje do głębokiej refleksji. Historia, która wodzi za nos czarnym humorem, a jednocześnie zadaje wiele trudnych pytań o granice moralności, nie dając jednoznacznych odpowiedzi. Zmusza do konfrontacji z własnymi przekonaniami i nikogo nie pozostawia obojętnym.

W rolach głównych: Stephen Graham nagrodzony Złotym Globem za swoją poruszającą rolę w serialu "Dojrzewanie", Andrea Riseborough ("Birdman"), Anson Boon ("1917", "Strefa gangsterów") oraz Monika Frajczyk ("Zielona granica").

Za produkcję "Dobrego chłopca" odpowiadają nominowani do Oscara za film "IO" Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski oraz uznany producent brytyjski, założyciel Recorded Picture Company, Jeremy Thomas ("Ostatni cesarz", "Sexy Beast", "Tylko kochankowie przeżyją"). Autorem zdjęć jest Michał Dymek, mający na koncie nominowane do Oscara filmy "Dziewczyna z Igłą" Magnusa von Horna, "Prawdziwy ból" Jesse'ego Eisenberga oraz "IO" Jerzego Skolimowskiego. Scenariusz napisali debiutant Bartek Bartosik we współpracy z Naqqash Khalid.

"Dobry chłopiec" wzbudza duże zainteresowanie na rynkach międzynarodowych. Film trafi do wielu kluczowych terytoriów, m.in. do USA, Wielkiej Brytanii i Irlandii, Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Japonii, krajów Beneluksu, na Bliski Wschód, a także do Portugalii, Singapuru, Bułgarii, Grecji, Tajwanu i Turcji. W Polsce dystrybucją najnowszego filmu Jana Komasy zajmie się Kino Świat.

Po światowej premierze podczas 50. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto oraz europejskim pokazie na 69. Festiwalu Filmowym w Londynie, "Dobry chłopiec" spotkał się z entuzjastycznym odbiorem krytyków. Ich uznanie potwierdzają wysokie oceny na Rotten Tomatoes, gdzie film uzyskał 94% pozytywnych recenzji. Produkcja została również zaprezentowana na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Valladolid oraz podczas 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rzymie, gdzie odtwórca głównej roli, Anson Boon, otrzymał nagrodę dla Najlepszego Aktora.

"Dobry chłopiec": Fabuła

Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek i uczenia się manier Tommy, myśli tylko o jednym - jak stamtąd uciec.

Zdjęcia do filmu kręcono w Sękocinie i Warszawie oraz w plenerach Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Po polskiej stronie, producentem jest Skopia Film wraz z koproducentami: Venatu Capital, Canal+ Polska, TVN Warner Bros Discovery i Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, przy współfinansowaniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.