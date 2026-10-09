Największa wpadka w karierze gwiazdora. Tak źle jeszcze nigdy nie było

"Digger"

"Digger", otwiera się w nowym oknie z Tomem Cruise'em w roli tytułowej uznawany był za faworyta przyszłorocznych Oscarów. Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku zbiera jednak kiepskie recenzje i zanotował fatalny start w amerykańskich kinach. Nie pomogła zarówno doborowa obsada (oprócz Cruise'a m.in. Sandra Hüller, John Goodman, Riz Ahmed czy Jesse Plemons), jak i wsparcie wytwórni Warner Bros.

Już teraz mówi się, że będzie to jedna z największych finansowych porażek roku, która producentom przyniesie straty wynoszące dziesiątki - o ile nie setki - milionów dolarów. Prawdopodobnie będzie to również najdotkliwsza klapa w karierze Toma Cruise'a, tym większa, że wszyscy spodziewali się, że tytuł przyniesie mu pierwszego w karierze aktorskiego Oscara.

"Digger" opowiada historię jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi na świecie, Diggera Rockwella. Magnat naftowy musi zmierzyć się z nieuniknioną katastrofą ekologiczną, do której sam się przyczynił. Mężczyzna wyrusza w niebezpieczną misję, by udowodnić światu, że jest jego największym wybawcą.

"The Social Reckoning. W sieci konsekwencji"

"The Social Reckoning: W sieci konsekwencji", otwiera się w nowym oknie to kolejny po "The Social Network" film opowiadający historię założyciela firmy Meta, miliardera Marka Zuckerberga. Tym razem twórcy skupią się jednak nie na samej postaci przedsiębiorcy, a na aferze Facebook Papers z 2021 roku. Stojąca za wyciekiem tysięcy wewnętrznych dokumentów firmy Frances Haugen utrzymywała, że władze serwisu społecznościowego były świadome jego negatywnego wpływu na użytkowników.

W głównych rolach wystąpią: Jeremy Allen White - zagra Jeffa Horowitza, reportera Wall Street Journal, który ujawnił aferę i laureatka Oscara za "Anorę" Mikey Madison - wcieli się we Frances Haugen. W roli Marka Zuckerberga zobaczymy gwiazdora "Sukcesji" i "Wybrańca" Jeremy'ego Stronga. W obsadzie znaleźli się także Bill Burr, Wunmi Mosaku, Billy Magnussen i Betty Gilpin.

Twórcy opisują "The Social Reckoning" jako jeden z najlepszych politycznych i sensacyjnych filmów 2026 roku. Reżyserem dzieła jest wielokrotnie nagradzany hollywoodzki scenarzysta i filmowiec Aaron Sorkin, autor dialogów do poprzedniego filmu o Zuckerbergu.

"Primetime"

Robert Pattinson w elektryzującej roli, która ma przynieść mu pierwszą w karierze nominację do Oscara. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, trzymający w napięciu thriller "Primetime, otwiera się w nowym oknie" opowie o cienkiej granicy między ambicją i żądzą sukcesu a obsesją, która zamienia się w niebezpieczną grę.

Dramat biograficzny w reżyserii Lance'a Oppenheima skupia się na procesie powstawania programu "To Catch a Predator", jednego z najbardziej kontrowersyjnych w historii amerykańskiej telewizji. Głośna produkcja A24 zabierze nas za kulisy programu, którego głównym celem było demaskowanie przestępców, m.in. poprzez prowokacje dziennikarskie.

Chris Hansen (Pattinson), charyzmatyczny reporter, przenika do podziemnego świata przestępczego i pragnie zmienić oblicze telewizji. Z czasem jednak ulega własnej obsesji i w drodze na szczyt popularności zaczyna zatracać swój pierwotny cel.

"Róża"

"Róża", otwiera się w nowym oknie to jeden z najgłośniejszych tytułów ostatniego Berlinale za sprawą brawurowej roli Sandry Hüller, nagrodzonej Srebrnym Niedźwiedziem za tytułową kreację. Aktorka znana z "Anatomii upadku", "Projektu Hail Mary", "Strefy interesów" i "Toniego Erdmanna" wciela się tym razem w tajemniczego żołnierza. Do tej roli przeszła nie tylko niezwykłą fizyczną metamorfozę, ukrywając kobiecość pod męskim strojem, ale też fenomenalnie połączyła szorstkość z łagodnością i humorem.

Do położonej na uboczu wsi przybywa naznaczony wojną żołnierz, który podaje się za spadkobiercę porzuconego gospodarstwa. Obcy budzi początkowo nieufność, ale szybko przekonuje do siebie wieśniaków dzięki przywiezionym dokumentom, niepospolitej pracowitości i gotowości, by podporządkować się surowym regułom protestanckiej wspólnoty. W okrutnych realiach XVII-wiecznych Niemiec ktoś, kto nie ma żadnych praw, może być sobą wyłącznie w przebraniu - dlatego tytułowa postać musi skrzętnie ukrywać swoją prawdziwą naturę i tożsamość.

"Róża" jest przewrotną opowieścią o cenie wolności i o odwadze życia na własnych zasadach. Kwestionujący patriarchalny przywilej i binarny podział płci, chłodno analizujący mechanizmy społeczne, film Markusa Schleinzera okazuje się zaskakująco współczesny. Choć minimalistyczny, to pieczołowicie odtwarza detale życia XVII-wiecznej niemieckiej wsi, a eleganckie, surowe zdjęcia budują gęstą atmosferę narastającego zagrożenia.

"Renoir"

Po sukcesie nagradzanego "Planu 75", Chie Hayakawa powraca z niezwykle osobistym, poetyckim portretem rodziny widzianym oczami młodej dziewczyny. "Renoir", otwiera się w nowym oknie przywodzi na myśl twórczość innego specjalisty od rodzinnych obrazów - również Japończyka Hirokazu Koreedy.

Przedmieścia Tokio, rok 1987. 11-letnia Fuki obserwuje powolny rozpad swojego rodzinnego świata. Jej ojciec, Keiji, zmaga się z nieuleczalną chorobą, a matka, Utako, przytłoczona pracą i opieką nad chorym mężem, staje się emocjonalnie nieobecna. Pozostawiona sama ze swoimi uczuciami Fuki ucieka w świat wyobraźni, w którym czuje się znacznie bezpieczniej. Dziewczynka zaczyna fascynować się hipnozą i telepatią, ma także bardzo bogaty świat wewnętrzny, co wyróżnia ją spośród rówieśników. To wszystko pozwala jej też lepiej poradzić sobie z otaczającą trudną rzeczywistością.

Film Chie Hayakawy to poruszająca refleksja nad wrażliwością i próbą zrozumienia przez młodą bohaterkę świata dorosłych. Historia jest jednocześnie oparta na osobistych doświadczeniach reżyserki, której dzieciństwo naznaczyła choroba nowotworowa ojca i jego śmierć.

"Vincent. Legenda oceanu"

Animacja "Vincent. Legenda oceanu" opowiada historię tytułowego nastoletniego humbaka, który staje przed życiową szansą i gigantycznym wyzwaniem. Młody bohater musi kontynuować misję swojego ojca, legendarnego Magicznego Wieloryba, którego śpiew chronił oceany. Niestety, zamiast mitycznego daru, Vincent ma na razie jedynie wyjątkowy talent do wpadania w tarapaty. Kiedy ze snu budzi się starożytny Lewiatan i zaczyna mącić w podwodnym królestwie, humbak musi przełamać swoje lęki, zebrać w sobie odwagę i przejąć stery.

Na szczęście, w tej podwodnej podróży nie jest sam. U jego boku staje genialnie niedobrana ekipa: Walter, czyli najbardziej zrzędliwa ryba pod słońcem i pod wodą, oraz Daria - niesłychanie pyskatą i nieustraszona orka. Wspólnie wyruszają w pełną niesamowitych zwrotów akcji misję, by odnaleźć pieśń zdolną przywrócić ład w oceanie.

To mądra propozycja kinowa, która nie tylko bawi, ale też niesie niezwykle ważne, proekologiczne przesłanie. Film pomaga dzieciom zrozumieć, jak wielką moc ma współpraca, spryt i lojalność, oraz uczy, jak ważna jest wiara we własną, unikalną siłę.