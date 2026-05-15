"Obsesja"

Bear (Michael Johnson) jest platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette). Chłopak chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia. Ku swemu zaskoczeniu Bear otrzymuje dokładnie to, o co prosił. Wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę. Zachowanie Nikki staje się coraz bardziej niepokojące.

"Obsesja" debiutowała podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, gdzie zdobyła drugą nagrodę publiczności w sekcji Midnight Madness. Reżyser Curry Baker zainspirował się odcinkiem "Simpsonów". "Obsesja" jest jego pełnometrażowym debiutem. Widzowie opisują ją jako najstraszniejszy film tego roku.

"Romeria"

Osiemnastoletnia Marina odwiedza swoich biologicznych, dotąd nieznanych dziadków. Potrzebuje ich podpisu do dopełnienia formalności związanych ze stypendium na studia filmowe. Z pozoru techniczna i krótka wizyta przeradza się w konfrontację z przeszłością, rodzinnymi traumami, przemilczeniami i trudnymi wspomnieniami. Marina spotyka po raz pierwszy członków swojej rodziny, odkrywa też pamiętnik pisany ręką matki.

Reżyserka Carla Simón oparła fabułę "Romerii" na własnych doświadczeniach. Film debiutował w Konkursie Głównym 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Nominowano go także do sześciu Hiszpańskich Nagród Filmowych Goya.

"Iron Maiden: Burning Ambition"

Pełnometrażowy dokument przedstawia niezwykłą, pięćdziesięcioletnią drogę zespołu Iron Maiden. Obok członków zespołu w "Burning Ambition" zobaczymy także znanych artystów i wielbicieli grupy, m.in. Javiera Bardema, Larsa Ulricha oraz Chucka D, którzy przed kamerą opowiadają o wpływie grupy na muzykę, kulturę i kolejne pokolenia fanów na całym świecie.

Premiera filmu zbiega się z trwającą, dwuletnią światową trasą koncertową "Run For Your Lives", w ramach której zespół dał triumfalny koncert na London Stadium - niedaleko miejsca, gdzie wszystko zaczęło się pięć dekad temu.

"Kurozając i Świątynia Świstaka"

Gdy wyjątkowy pół kurczak, pół zając odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek kurozająców potrzebuje ratunku, wyrusza w ryzykowną podróż do legendarnej Świątyni Świstaka. Tylko ukryta tam moc może odmienić ich los. Przed nim niebezpieczna droga, przeciwnicy gotowi na wszystko i decyzja, która będzie wymagała prawdziwej odwagi. Na szczęście nie jest sam: towarzyszą mu wierni przyjaciele - nieco sarkastyczny żółw Abe i przebojowa skunksica Meg.

"Kurozając i Świątynia Świstaka" to kontynuacja losów bohaterów, których poznaliśmy w 2022 roku za sprawą "Zagadki Chomika Ciemności".