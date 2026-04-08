Najsłynniejszy duet świata podbija wielki ekran w nowej przygodzie

Tom i Jerry to fenomen, który nie zna granic czasu ani wieku widza. Ikoniczny duet, od ponad 80 lat bawiący widzów na całym świecie, powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie!

Nowy film - wielka przygoda

Najnowsza produkcja "Tom i Jerry: Przygoda w muzeum" zabiera widzów w pełną akcji podróż przez czas i przestrzeń. Tym razem bohaterowie trafiają do tajemniczego muzeum, gdzie przypadkowo uruchamiają mechanizm przenoszący ich między epokami - od starożytności po futurystyczne światy.

To pierwsza od lat pełnometrażowa animacja kinowa w całości oparta na klasycznej formule slapsticku, która jednocześnie wykorzystuje nowoczesną animację komputerową.

"Tom i Jerry: Przygoda w muzeum" [trailer] materiały dystrybutora

Od telewizji po wielkie kino

Tom i Jerry narodzili się w 1940 roku w hollywoodzkim studiu MGM. Bohaterów stworzyli William Hanna i Joseph Barbera. Najbardziej kultowy duet kota i myszy miał w latach 1940-1958 ponad 160 klasycznych odcinków a także liczne dedykowane serie, jak "Tom i Jerry Show" czy "Tom i Jerry w Nowym Jorku". Po raz pierwszy na wielkim ekranie pojawili się w 1992 roku w produkcji "Tom i Jerry: Film", potem jeszcze w 2021 aż wreszcie teraz, w 2026 roku po raz trzeci wracają do kin.

Dlaczego widzowie pokochali Toma i Jerry'ego?

Fenomen tej serii nie słabnie od dekad. Klucz do sukcesu? Tu raczej powinniśmy mówić o kluczach! A są to: uniwersalny humor (brak dialogów sprawia, że bajka jest zrozumiała na całym świecie), mistrzowski slapstick (inspiracje niemym kinem), dynamiczna relacja "kot vs mysz" (wieczny konflikt, który nigdy się nie nudzi), uniwersalność (humor działa zarówno na dzieci, jak i dorosłych), muzyka i rytm (perfekcyjnie zsynchronizowana akcja i dźwięk).

Ciekawostki, które zaskakują

To właśnie ta prostota i genialna forma sprawiły, że Toma i Jerry'go pokochali widzowie na całym świecie. Czy jednak aby na pewno wiemy wszystko o tych bohaterach? Sprawdźmy!

1. Tom początkowo nazywał się… Jasper, a Jerry przez długi czas nie miał oficjalnego imienia.

2. W większości odcinków bohaterowie… nie mówią ani słowa.

3. Tom i Jerry pojawili się nawet w filmach aktorskich, m.in. tańcząc z Gene'em Kellym w musicalu z 1945 roku!

4. Seria zdobyła siedem Oscarów i stała się jedną z najbardziej nagradzanych animacji w historii.

5. Ich relacja to nie tylko konflikt - czasem współpracują przeciw wspólnym wrogom.

"Tom i Jerry: Przygoda w muzeum" to nie tylko kolejny film - to dowód na to, że legenda żyje i nadal potrafi zachwycać kolejne pokolenia. Od czarno-białych ekranów lat 40. po nowoczesne kino - Tom i Jerry pozostają symbolem czystej, uniwersalnej rozrywki.

"Tom i Jerry: Przygoda w muzeum": Fabuła

Podczas pościgu w nowojorskim Metropolitan Museum Tom i Jerry przypadkowo uruchamiają mityczny Astralny Kompas, który przenosi ich do olśniewającego Złotego Miasta rodem ze starożytnych legend. Tom zostaje uznany za bóstwo i staje się ulubieńcem władcy oraz jego poddanych. Tymczasem Jerry wpada w sidła niebezpiecznego szczurzego bossa. Gdy losy miasta zawisną na włosku, odwieczni wrogowie będą musieli połączyć siły, by ocalić Złote Miasto i jego mieszkańców.