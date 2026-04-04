Najgorętsza premiera tej wiosny? Piękność nie przestaje zaskakiwać

Kinga Szarlej

Nowa produkcja studia A24 zyskała rozgłos nie tylko dzięki utalentowanej obsadzie, ale też kreatywnej kampanii promocyjnej Zendayi, która każdą stylizację na premierach podporządkowała motywowi znanemu motywowi ślubnemu. Gwiazda nie przestaje zaskakiwać!

"Drama" już za chwilę w polskich kinach

"Drama" to najnowsza produkcja studia A24 z Zendayą i Robertem Pattinsonem w rolach głównych. Film w reżyserii Kristoffera Borgliego opowiada o relacji Emmy i Charliego - szalenie zakochanej, pięknej i zamożnej pary. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad "i". No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle.

Film jest zdecydowanie jedną z najgłośniejszych premier tej wiosny. W polskich kinach zadebiutuje już w piątek, 10 kwietnia. W trakcie okresu promującego film widzowie mogli śledzić wywiady i obecność na ściankach głównych gwiazd produkcji, które świetnie radziły sobie z tym, by inni zwrócili na nie uwagę.

Zendaya nie przestaje zachwycać podczas promocji filmu

Robert Pattinson znany jest z nieprzewidywalności i autoironii. W wywiadach często dekonstruuje własny status gwiazdy. Z kolei Zendaya uwielbia bawić się modą. Tym razem - by wypromować film, w którym jej bohaterka bierze ślub - zaplanowała swoje wyjściowe kreacje wokół ślubnej tradycji, która przynosi panną młodym szczęście. Chodzi oczywiście o powiedzenie "coś starego, coś nowego, coś pożyczonego, coś niebieskiego".

Na premierze produkcji w Los Angeles gwiazda pochwaliła się długą, białą kreacją od Vivienne Westwood, która reprezentowała "coś starego". Zendaya miała ją już na sobie w 2015 na gali Oscarów. Na paryskiej premierze aktorka wystąpiła w "czymś nowym". Razem ze swoim kreatorem wizerynku - Law Roachem - przygotowali oryginalną suknię ślubną z długimi rękawami i czarnym trenem projektu Nicolasa Ghesquière i Louisa Vuitton. Gdy przyszła kolej na pierwszy pokaz filmu w Rzymie, gwiazda pokazała się na czerwonym dywanie w "pożyczonej" kreacji w kolorze czerni wykonanej przez dom mody Armani. Pierwotnie suknia ta została założona przez Cate Blanchett podczas festiwalu w Wenecji w 2025 roku. Wszyscy zastanawiali się, jaka stylizacja będzie reprezentować "coś niebieskiego" w ślubnej tradycji Zendayi...

W końcu 29-latka pokazała się na pokazie specjalnym "Dramy" w Nowym Jorku w zjawiskowej sukni Schiaparelli, na której było ponad 65. tysięcy ręcznie malowanych piór z jedwabiu! Kreacja zachwycała głęboką czernią i elektrycznym niebieskim.

"Myślę, że [Law] od razu wiedział, że to nasze 'coś niebieskiego', gdy tylko pojawiło się na widoku" - powiedziała gwiazda.

Co ciekawe, podczas większości wywiadów odnośnie filmu "Drama" Zendaya pokazywała się w białych kreacjach. Gdy przyszedł moment na "coś niebeiskiego", suknia Schiaparelli nie była jedyną w tym kolorze! W niebieskich kreacjach mogliśmy ją podziwiać też na afterparty w Nowym Jorku i w "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Wielu fanów twierdzi też, że "Drama" nie mogła mieć lepszego okna marketingowego. Film cieszy się dużym zainteresowaniem również ze względu na domniemany ślub Zendayi z Tomem Hollandem.

Zobacz też: Te 3 filmy królują na Netfliksie. Polacy oglądają je na potęgę

