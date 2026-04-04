Najgorętsza premiera tej wiosny? Piękność nie przestaje zaskakiwać

"Drama" już za chwilę w polskich kinach

"Drama" to najnowsza produkcja studia A24 z Zendayą i Robertem Pattinsonem w rolach głównych. Film w reżyserii Kristoffera Borgliego opowiada o relacji Emmy i Charliego - szalenie zakochanej, pięknej i zamożnej pary. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad "i". No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle.

Film jest zdecydowanie jedną z najgłośniejszych premier tej wiosny. W polskich kinach zadebiutuje już w piątek, 10 kwietnia. W trakcie okresu promującego film widzowie mogli śledzić wywiady i obecność na ściankach głównych gwiazd produkcji, które świetnie radziły sobie z tym, by inni zwrócili na nie uwagę.

Zendaya i Robert Pattinson w filmie "Drama" Monolith Films materiały prasowe

Zendaya nie przestaje zachwycać podczas promocji filmu

Robert Pattinson znany jest z nieprzewidywalności i autoironii. W wywiadach często dekonstruuje własny status gwiazdy. Z kolei Zendaya uwielbia bawić się modą. Tym razem - by wypromować film, w którym jej bohaterka bierze ślub - zaplanowała swoje wyjściowe kreacje wokół ślubnej tradycji, która przynosi panną młodym szczęście. Chodzi oczywiście o powiedzenie "coś starego, coś nowego, coś pożyczonego, coś niebieskiego".

Na premierze produkcji w Los Angeles gwiazda pochwaliła się długą, białą kreacją od Vivienne Westwood, która reprezentowała "coś starego". Zendaya miała ją już na sobie w 2015 na gali Oscarów. Na paryskiej premierze aktorka wystąpiła w "czymś nowym". Razem ze swoim kreatorem wizerynku - Law Roachem - przygotowali oryginalną suknię ślubną z długimi rękawami i czarnym trenem projektu Nicolasa Ghesquière i Louisa Vuitton. Gdy przyszła kolej na pierwszy pokaz filmu w Rzymie, gwiazda pokazała się na czerwonym dywanie w "pożyczonej" kreacji w kolorze czerni wykonanej przez dom mody Armani. Pierwotnie suknia ta została założona przez Cate Blanchett podczas festiwalu w Wenecji w 2025 roku. Wszyscy zastanawiali się, jaka stylizacja będzie reprezentować "coś niebieskiego" w ślubnej tradycji Zendayi...

W końcu 29-latka pokazała się na pokazie specjalnym "Dramy" w Nowym Jorku w zjawiskowej sukni Schiaparelli, na której było ponad 65. tysięcy ręcznie malowanych piór z jedwabiu! Kreacja zachwycała głęboką czernią i elektrycznym niebieskim.

"Myślę, że [Law] od razu wiedział, że to nasze 'coś niebieskiego', gdy tylko pojawiło się na widoku" - powiedziała gwiazda.

Zendaya na nowojorskiej premierze "The Drama" Dia Dipasupil East News

Co ciekawe, podczas większości wywiadów odnośnie filmu "Drama" Zendaya pokazywała się w białych kreacjach. Gdy przyszedł moment na "coś niebeiskiego", suknia Schiaparelli nie była jedyną w tym kolorze! W niebieskich kreacjach mogliśmy ją podziwiać też na afterparty w Nowym Jorku i w "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Wielu fanów twierdzi też, że "Drama" nie mogła mieć lepszego okna marketingowego. Film cieszy się dużym zainteresowaniem również ze względu na domniemany ślub Zendayi z Tomem Hollandem.

