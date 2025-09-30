Najbardziej wyczekiwany romans przyszłego roku. Adaptacja światowego bestsellera

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach": wyczekiwany romans

Film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" jest adaptacją bestsellerowej powieści autorstwa Emily Henry, której polski tytuł brzmi: "Ludzie, których spotykamy na wakacjach". Produkcję wyreżyseruje Brett Haley. Trafi ona na Netflix. W role główne mają wcielić się Tom Blyth ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży") oraz Emily Bader ("Moja Lady Jane").

Książka przedstawia historię Poppy i Alex. Mimo że wiele ich różni, przyjaźnią się od lat. Na co dzień mieszkają w innych miastach, lecz każde wakacje spędzają razem. Do czasu. W pewnym momencie ich relacja zostaje wystawiona na próbę. Na dwa lata przestają ze sobą rozmawiać. Poppy postanawia zawalczyć o Alexa i na nowo zdobyć jego zaufanie.

"To nie jest film o zwykłej historii miłosnej" - mówi Emily Haley w rozmowie z Tudum. "Sprawia, że czujesz się, jakbyś wybrał się na wakacje razem z Poppy i Alex" - dodała.

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach": kim są odtwórcy głównych ról?

Emily Bader jest amerykańską aktorką, która sławę zyskała dzięki głównej roli w serialu Prime Video "Moja Lady Jane". Choć dość znaczne grono widzów usłyszało o niej przy okazji tej produkcji, to aktorka ma na koncie role w m.in. takich produkcjach jak "Noc czarownicy", "Paranormal Activity: Bliscy krewni", "Fresh Kills".

Tom Blyth jest utalentowanym aktorem młodego pokolenia, któremu sławę przyniosła rola w filmie "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży". Zagrał również w takich produkcjach jak "Billy the Kid", "Pozłacany wiek", "Plainclothes".

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach": kiedy i gdzie oglądać?

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach" zadebiutuje 9 stycznia 2026 roku w Netfliksie.

