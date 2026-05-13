"Camp rock 3" nadchodzi. Uwielbiane gwiazdy znowu na ekranie

Disney Branded Television po raz pierwszy potwierdziło, że trzecia część "Camp rock" dostała zielone światło we wrześniu ubiegłego roku. Bracia Jonas powrócą jako gwiazdy i producenci wykonawczy, a Demi Lovato, gwiazda dwóch pierwszych części, również powróci w roli producentki wykonawczej.

To świetna wiadomość dla fanów! Na tym filmie od Disneya wychowało się całe pokolenie! Wielu widzów Disney Channel pamięta piosenki stworzone specjalnie na potrzeby "Camp rock" oraz kultowe choreografie wykonywane przez gwiazdy produkcji.

Wiemy, że film ukaże się już w sierpniu 2026 roku! Emisja nastąpi na Disney+ i Disney Channel. Zobacz zapowiedź filmu tutaj!

Akcja filmu pokaże jak Connect 3 wraca do ukochanego Camp Rock, aby stworzyć kolejny hit. Gdy obozowicze walczą o szansę bycia supportem dla tego tria, napięcie rośnie, a przyjaźnie zostają wystawione na próbę, co prowadzi do nieoczekiwanych sojuszy, odkryć i romansów.

W obsadzie ponownie znaleźli się Joe Jonas jako Shane Gray, Nick Jonas jako Nate Gray, Kevin Jonas jako Jason Gray oraz Maria Canals-Barrera jako Connie Torres, matka Mitchie Torres, postaci granej przez Demi Lovato.

Wśród nowych obozowiczów Camp Rock zobaczymy Sage (Liamani Segura) i jej wyluzowanego brata Desi (Hudson Stone), Fletcha (Malachi Barton), cudowne dziecko wiolonczeli Rosie (Lumi Pollack), perkusistę Cliffa (Casey Trotter), królową choreografii Callie (Brooklynn Pitts) oraz onieśmielającą influencerkę Madison (Ava Jean).

