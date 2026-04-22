Na ten film czekają wszyscy. Twórcy usunęli z niego scenę ze znaną aktorką!

Już 1 maja w polskich kinach zadebiutuje kontynuacja światowego hitu z 2006 roku. "Diabeł ubiera się u Prady 2" ponownie połączy na ekranie topowych aktorów, których znamy z oryginału: Meryl Streep, Stanleya Tucci, Anne Hathway i Emily Blunt.

O czym będzie "Diabeł ubiera się u Prady 2"?

W drugiej części Miranda Priestly (Streep), redaktor naczelna magazynu Runway, mierzy się z upadkiem prasy drukowanej. Na jej drodze pojawia się Emily (Blunt), dawna asystentka Mirandy, a dziś wpływowa menedżerka w luksusowym koncernie, dysponującym budżetami reklamowymi, których redakcja Runway desperacko potrzebuje. Jednocześnie Miranda mierzy się z kryzysem medialnym, który ma zażegnać powracająca do "Runway" Andy (Hathaway).

Fragment Sydney Sweeney został usunięty z filmu

Sydney Sweeney w filmie "Tylko nie ty"

Co ciekawe, na ekranie w epizodycznej roli w filmie miała pojawić się również Syndey Sweeney, gwiazda "Euforii", "Tylko nie ty", "Niepokalanej" i "Pomocy domowej", która w ostatnim czasie słynie ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi i ruchów marketingowych. Ostatecznie jednak jej scena została usunięta z produkcji. Informację na ten temat przekazał "Entertainment Weekly".

Już rok temu plotkowano o możliwym udziale aktorki w sequelu. Sweeney została przyłapana przez paparazzi w drodze na plan zdjęciowy "Diabeł ubiera się u Prady 2". W swoim 3-minutowym występie miała grać samą siebie i ubierać znaną klientkę u boku Emily Blunt. Tego fragmentu nie zobaczymy jednak w ostatecznej wersji filmu. Podobno scena z młodą aktorką nie pasowała do reszty sekwencji w filmie i została skasowana.

