Na ten film czeka cały świat. Poprzednia część zachwyciła widzów i krytyków

"Godzilla Minus Zero": Owacja na stojąco, świetne recenzje

Film "Godzilla Minus Zero" miał swoją światową premierę 26 września podczas New York Film Festival. W nowojorskim pokazie uczestniczyli reżyser Takashi Yamazaki oraz odtwórcy głównych ról, Ryunosuke Kamiki i Minami Hamabe. Seans zakończył się owacją na stojąco, a pierwsze recenzje przyniosły produkcji bardzo dobre oceny.

Krytycy zwrócili uwagę przede wszystkim na sposób, w jaki Yamazaki połączył widowiskowe sceny akcji z dramatem bohaterów. Portal "IndieWire" wyróżnił emocjonujące starcia gigantycznych potworów, a "The Hollywood Reporter" docenił zarówno rozmach produkcji, jak i opowieść o przyjaźni, solidarności i odwadze. Z kolei "Esquire" nie szczędziło reżyserowi pochwał, określając jego najnowszy obraz kolejnym arcydziełem.

Najnowszy zwiastun rozpoczyna się od niepokojących słów doktora Ogaty (Jun Kunimura): "Jednego jestem pewien. Ta kobieta nie miała prawa przeżyć". Chwilę później oglądamy kolejne obrazy zniszczenia: dom unoszący się w powietrzu, eksplozje i bohaterów próbujących wydostać się z miejsca katastrofy. Powracają również Shikishima (Ryunosuke Kamiki) i Noriko (Minami Hamabe), których losy pozostają jednym z najważniejszych wątków historii.

Za kamerą ponownie stanął Takashi Yamazaki, reżyser, scenarzysta i twórca efektów wizualnych "Godzilla Minus One". Poprzednia część zdobyła Oscara, a sam Yamazaki przywrócił japońskiej serii międzynarodowy rozgłos. To pierwsza japońska produkcja zrealizowana w ramach programu Filmed for IMAX, wykorzystująca rozszerzone formaty obrazu 1,90:1 i 1,43:1.

Fabuła i kinowa premiera

Wojna doszczętnie zniszczyła Japonię, a Godzilla pogrążyła ją jeszcze bardziej. Minęły dwa lata, a kraj musi zmierzyć się z ogromem tragedii i trudami odbudowy, by powrócić do normalnego życia.

Gdy ludzkość w końcu przywyka do upragnionego pokoju na świecie, pojawia się nowe zagrożenie, a nadzieja pryska jak bańka mydlana.

Trzeciej szansy nie będzie. Wszystko kończy się tutaj.

3 listopada, w Godzilla Day, obchodzony w rocznicę premiery pierwszej "Godzilli" z 1954 roku, odbędzie się japońska premiera filmu. Tego samego dnia w wybranych kinach w Polsce zaplanowano pokazy przedpremierowe "Godzilla Minus Zero". Dzień później, 4 listopada, w Warszawie odbędzie się specjalny pokaz IMAX.

Regularna dystrybucja kinowa rozpocznie się 6 listopada. Bilety są już w sprzedaży.

"Godzilla Minus Zero" [trailer] materiały dystrybutora



