Monumentalne widowisko science fiction. Najdroższy taki film w historii

Co więcej, "Witajcie w Hope" jest kolejnym - i najbardziej spektakularnym - etapem niezwykłej festiwalowej drogi reżysera. Każdy z jego czterech pełnometrażowych filmów został zaproszony do Cannes. "W pogoni" pokazano w sekcji Midnight Screenings, "Morze Żółte" w Un Certain Regard, "Lament" i Witajcie w Hope" w Konkursie Głównym. Dla Na Hong-jina najnowszy film jest jednocześnie powrotem i radykalnym krokiem naprzód.

- Po ukończeniu "Lamentu" byłem tak wyczerpany fizycznie i twórczo, że marzyłem tylko o odpoczynku. Jednak nawet wtedy pojawiały się momenty olśnienia, które kazały mi myśleć: "To byłaby fascynująca historia do opowiedzenia" - wspomina reżyser.

Punktem wyjścia była prosta, ale niepokojąca sytuacja: mieszkańcy niewielkiego miasteczka odkrywają, że dzieje się wokół nich coś, czego nie potrafią wyjaśnić. Z czasem historia lokalnej społeczności przeradza się w opowieść o spotkaniu ludzi z nieproszonymi gośćmi z daleka. Na Hong-jin nie porzuca jednak charakterystycznego dla siebie zamiłowania do napięcia, brutalności i nieoczywistego humoru. Tym razem operuje nimi na znacznie większą skalę.

W filmie obok największych gwiazd koreańskiego kina - Hwang Jung-mina, Zo In-sunga i Hoyeon - pojawiają się Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell i Cameron Britton.

"Witajcie w Hope" jest nie tylko powrotem jednego z najbardziej oryginalnych koreańskich twórców, ale także jego najbardziej widowiskowym dotąd przedsięwzięciem.

"Witajcie w Hope" tylko w kinach od 30 października.

"Witajcie w Hope": Fabuła

Mieszkańcy spokojnego, nadmorskiego miasta Hope zostają odcięci od świata przez śmiercionośne pożary, które trawią okoliczne lasy. Policja otrzymuje liczne meldunki o niezwykłej aktywności drapieżnych zwierząt, które zaczynają atakować ludzi. Wkrótce okazuje się, że te dramatyczne wydarzenia są zapowiedzą czegoś znacznie gorszego.

Ludzie zaczynają ginąć w coraz bardziej drastycznych okolicznościach i wkrótce staje się jasne, że Hope stało się celem ataku tajemniczych istot, które nie przypominają ani ludzi, ani zwierząt. Skąd pochodzą, jakie są ich zamiary i czy Hope jest tylko częścią jakiegoś większego planu? Odpowiedzi na te pytania próbuje znaleźć dwójka miejscowych policjantów. Żeby to zrobić muszą jednak przede wszystkim przetrwać.

"Witajcie w Hope" [trailer 2] materiały dystrybutora



