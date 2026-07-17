Miłość, przemoc i neony. Wraca po latach z najbardziej osobistym filmem

Nicolas Winding Refn: Pójść o krok dalej
Nicolas Winding Refn od lat konsekwentnie buduje własny, rozpoznawalny język filmowy. Tym razem idzie o krok dalej, tworząc świat, który tylko pozornie przypomina rzeczywistość.
"Chciałem stworzyć sztuczny świat, w którym rozgrywa się ten film. To nie jest konkretne miejsce. Nosi ślady czegoś rzeczywistego, ale ostatecznie wszystko jest nierealne. Kluczową rolę w budowaniu tego wrażenia odgrywają muzyka, język wizualny oraz ogólna tekstura filmu" - mówi reżyser.
W rolę Elle wciela się Sophie Thatcher, jedna z najbardziej intrygujących aktorek młodego pokolenia. Jej bohaterka przechodzi drogę od wycofania i zagubienia do gwałtownej emocjonalnej przemiany. Partneruje jej Charles Melton jako szeregowy K. - postać, która od pierwszego spotkania z reżyserem przekonała go, że właśnie znalazł aktora idealnego do tej roli.
Sam Melton wspomina, że już podczas pierwszej rozmowy z Refnem wiedział, że chce być częścią tego projektu. "Od pierwszego spotkania z Nicolasem czułem absolutne przekonanie. Ufałem jego wizji. Fascynowała mnie możliwość pracy nad filmem realizowanym chronologicznie i opowiadanym bardziej emocjami niż klasyczną fabułą" - zapewnia aktor.
Realizowany w charakterystycznym dla Refna stylu film powstawał chronologicznie, a scenariusz ewoluował niemal każdego dnia zdjęciowego. Taki sposób pracy wymagał od aktorów nie tylko doskonałego warsztatu, ale również gotowości do twórczego współtworzenia historii.
"Na planie żartowaliśmy: 'Którą wersję scenariusza dziś kręcimy?'. To trochę jak malowanie obrazu - masz pędzle i pewną wizję, a potem rozkładasz wszystko na części, żeby stworzyć coś nowego" - opowiada Refn.
"Jej piekło": O filmie
"Jej piekło" to najbardziej osobisty i hipnotyczny film w dorobku twórcy "Drive", łączący elementy thrillera, melodramatu i kina noir. Finalny plakat odsłania dwoje bohaterów stojących w samym centrum tej mrocznej opowieści, zapowiadając film, w którym nic nie jest takie, jakim wydaje się na pierwszy rzut oka.
Kiedy futurystyczną metropolię spowija tajemnicza mgła, na wolność wydostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, z której ręki giną młode kobiety. W tym czasie amerykański żołnierz wyrusza w pełną grozy odyseję, by ocalić swoją córkę z Piekła. Na swojej drodze spotyka młodą kobietę zmagającą się z własnymi demonami, która próbuje odnaleźć zaginionego ojca.
"Jej piekło" tylko w kinach od 24 lipca.