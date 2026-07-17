Miłość, przemoc i neony. Wraca po latach z najbardziej osobistym filmem

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

Nicolas Winding Refn wraca po dekadzie nieobecności i to wraca z najbardziej intymnym filmem w swojej karierze. Prezentujemy finalny plakat "Jej piekła", na którym w centrum znaleźli się Elle i szeregowy K. - bohaterowie mrocznej, hipnotyzującej historii balansującej między rzeczywistością a koszmarem.

Sophie Thatcher jako Elle siedzi przy oknie w żółtej satynowej bluzce, w tle rozmyte światła miasta.
Sophie Thatcher w scenie z filmu "Jej piekło"materiały prasowe

Nicolas Winding Refn: Pójść o krok dalej

Nicolas Winding Refn od lat konsekwentnie buduje własny, rozpoznawalny język filmowy. Tym razem idzie o krok dalej, tworząc świat, który tylko pozornie przypomina rzeczywistość.

"Chciałem stworzyć sztuczny świat, w którym rozgrywa się ten film. To nie jest konkretne miejsce. Nosi ślady czegoś rzeczywistego, ale ostatecznie wszystko jest nierealne. Kluczową rolę w budowaniu tego wrażenia odgrywają muzyka, język wizualny oraz ogólna tekstura filmu" - mówi reżyser.

W rolę Elle wciela się Sophie Thatcher, jedna z najbardziej intrygujących aktorek młodego pokolenia. Jej bohaterka przechodzi drogę od wycofania i zagubienia do gwałtownej emocjonalnej przemiany. Partneruje jej Charles Melton jako szeregowy K. - postać, która od pierwszego spotkania z reżyserem przekonała go, że właśnie znalazł aktora idealnego do tej roli.

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Krystian Zając

Sam Melton wspomina, że już podczas pierwszej rozmowy z Refnem wiedział, że chce być częścią tego projektu. "Od pierwszego spotkania z Nicolasem czułem absolutne przekonanie. Ufałem jego wizji. Fascynowała mnie możliwość pracy nad filmem realizowanym chronologicznie i opowiadanym bardziej emocjami niż klasyczną fabułą" - zapewnia aktor.

Realizowany w charakterystycznym dla Refna stylu film powstawał chronologicznie, a scenariusz ewoluował niemal każdego dnia zdjęciowego. Taki sposób pracy wymagał od aktorów nie tylko doskonałego warsztatu, ale również gotowości do twórczego współtworzenia historii.

Dwie kontrastowe postacie – mężczyzna ukazany na tle niebieskiego światła oraz kobieta na tle różowo-fioletowej scenografii, rozdzielone geometrycznymi liniami, z wyeksponowanymi imionami aktorów i tytułem filmu „Jej Piekło” w centralnej części plakatu.
Plakat filmu "Jej piekło"materiały dystrybutora

"Na planie żartowaliśmy: 'Którą wersję scenariusza dziś kręcimy?'. To trochę jak malowanie obrazu - masz pędzle i pewną wizję, a potem rozkładasz wszystko na części, żeby stworzyć coś nowego" - opowiada Refn.

"Jej piekło": O filmie

"Jej piekło" to najbardziej osobisty i hipnotyczny film w dorobku twórcy "Drive", łączący elementy thrillera, melodramatu i kina noir. Finalny plakat odsłania dwoje bohaterów stojących w samym centrum tej mrocznej opowieści, zapowiadając film, w którym nic nie jest takie, jakim wydaje się na pierwszy rzut oka.

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Kiedy futurystyczną metropolię spowija tajemnicza mgła, na wolność wydostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, z której ręki giną młode kobiety. W tym czasie amerykański żołnierz wyrusza w pełną grozy odyseję, by ocalić swoją córkę z Piekła. Na swojej drodze spotyka młodą kobietę zmagającą się z własnymi demonami, która próbuje odnaleźć zaginionego ojca.

"Jej piekło" tylko w kinach od 24 lipca.

"Jej piekło" [trailer]materiały dystrybutora


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