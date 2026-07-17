Miłość, przemoc i neony. Wraca po latach z najbardziej osobistym filmem

Nicolas Winding Refn: Pójść o krok dalej

Nicolas Winding Refn od lat konsekwentnie buduje własny, rozpoznawalny język filmowy. Tym razem idzie o krok dalej, tworząc świat, który tylko pozornie przypomina rzeczywistość.

"Chciałem stworzyć sztuczny świat, w którym rozgrywa się ten film. To nie jest konkretne miejsce. Nosi ślady czegoś rzeczywistego, ale ostatecznie wszystko jest nierealne. Kluczową rolę w budowaniu tego wrażenia odgrywają muzyka, język wizualny oraz ogólna tekstura filmu" - mówi reżyser.

W rolę Elle wciela się Sophie Thatcher, jedna z najbardziej intrygujących aktorek młodego pokolenia. Jej bohaterka przechodzi drogę od wycofania i zagubienia do gwałtownej emocjonalnej przemiany. Partneruje jej Charles Melton jako szeregowy K. - postać, która od pierwszego spotkania z reżyserem przekonała go, że właśnie znalazł aktora idealnego do tej roli.

Sam Melton wspomina, że już podczas pierwszej rozmowy z Refnem wiedział, że chce być częścią tego projektu. "Od pierwszego spotkania z Nicolasem czułem absolutne przekonanie. Ufałem jego wizji. Fascynowała mnie możliwość pracy nad filmem realizowanym chronologicznie i opowiadanym bardziej emocjami niż klasyczną fabułą" - zapewnia aktor.

Realizowany w charakterystycznym dla Refna stylu film powstawał chronologicznie, a scenariusz ewoluował niemal każdego dnia zdjęciowego. Taki sposób pracy wymagał od aktorów nie tylko doskonałego warsztatu, ale również gotowości do twórczego współtworzenia historii.

Plakat filmu "Jej piekło" materiały dystrybutora

"Na planie żartowaliśmy: 'Którą wersję scenariusza dziś kręcimy?'. To trochę jak malowanie obrazu - masz pędzle i pewną wizję, a potem rozkładasz wszystko na części, żeby stworzyć coś nowego" - opowiada Refn.

"Jej piekło": O filmie

"Jej piekło" to najbardziej osobisty i hipnotyczny film w dorobku twórcy "Drive", łączący elementy thrillera, melodramatu i kina noir. Finalny plakat odsłania dwoje bohaterów stojących w samym centrum tej mrocznej opowieści, zapowiadając film, w którym nic nie jest takie, jakim wydaje się na pierwszy rzut oka.

Kiedy futurystyczną metropolię spowija tajemnicza mgła, na wolność wydostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, z której ręki giną młode kobiety. W tym czasie amerykański żołnierz wyrusza w pełną grozy odyseję, by ocalić swoją córkę z Piekła. Na swojej drodze spotyka młodą kobietę zmagającą się z własnymi demonami, która próbuje odnaleźć zaginionego ojca.

"Jej piekło" tylko w kinach od 24 lipca.

"Jej piekło" [trailer] materiały dystrybutora



