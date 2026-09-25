"Lalka" wyszła poza ekran. XIX wiek właśnie wraca do mody

Karolina Kopeć

Karolina Kopeć

"Lalka" jeszcze nie trafiła do kin, a już wychodzi daleko poza ekran. Kilka dni przed premierą nowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa ogłoszono współpracę filmu z popularną marką modową. Tym razem świat Wokulskiego i Łęckiej spotyka się ze współczesną modą, a XIX-wieczny romantyzm trafia prosto do galerii handlowych.

Kadr z filmu 'Lalka': kobieta w jasnej sukni i kapeluszu, mężczyzna w szarym garniturze, oboje na tle zieleni.
Kadr z filmu "Lalka"Kino Światmateriały prasowe

"Lalka" trafia z kina do świata mody

Połączenie nie jest przypadkowe. Film Macieja Kawalskiego rozgrywa się w Warszawie końca XIX wieku, a kostiumy i scenografia są ważną częścią całej produkcji.

Jesienna kolekcja również sięga do estetyki tej epoki, ale interpretuje ją na współczesny sposób. Zamiast dosłownie odtwarzać garderobę Izabeli Łęckiej, projektanci wykorzystują romantyczne kroje, ozdobne detale i historyczne nawiązania w ubraniach przeznaczonych do noszenia dziś.

W ramach współpracy w wybranych warszawskich salonach pojawią się specjalne strefy związane z "Lalką". Zaplanowano również filmową witrynę oraz dodatkowe atrakcje dla klientów.

Nowa "Lalka" mocno stawia na stronę wizualną

Moda jest tutaj szczególnie ciekawym tropem, bo twórcy nowej ekranizacji od początku przykładają dużą wagę do wyglądu świata Prusa.

Za filmowe kostiumy odpowiadają Katarzyna Lewińska i Tomasz Ossoliński. W rolach Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej zobaczymy Marcina Dorocińskiego oraz Kamilę Urzędowską. Na ekran po 16 latach przerwy wraca również Marek Kondrat, który wciela się w Ignacego Rzeckiego.

W obsadzie znaleźli się także m.in. Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maja Komorowska, Maciej Stuhr i Maja Ostaszewska.

Premiera "Lalki" już 30 września

Nowa ekranizacja trafi do kin 30 września. Jeszcze przed pierwszymi regularnymi seansami wokół filmu powstaje jednak coś więcej niż typowa kampania promocyjna.

"Lalka" pojawia się na wystawach, w przestrzeni miasta, a teraz także w świecie współczesnej mody. Klasyczna powieść, którą kolejne pokolenia poznawały przede wszystkim ze szkolnych lekcji, dostaje więc zupełnie nową oprawę.

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