"Kura domowa", która została gwiazdą. Najgorętszy debiut ostatnich lat

Julianne Moore: Aktorka, która potrafi zagrać wszystko

Są aktorki, które potrafią zagrać niemal wszystko. I jest nią niewątpliwie Julianne Moore - artystka, która sprawia, że nawet najbardziej niepozorna kobieta staje się fascynującym filmowym wydarzeniem. W "Debiucie" daje popis niezwykłej transformacji, humoru i odwagi, wcielając się w Monę Friedman. Jej bohaterka to gospodyni domowa, która przez lata przywykła do tego, że nikt specjalnie nie liczy się z jej zdaniem, aż pewnego dnia trafia na teatralną scenę. I wtedy zaczyna się prawdziwa rewolucja.

Mona początkowo jest nieśmiała, niepewna siebie, niemal przezroczysta. Nie potrafi zaznaczyć swojej obecności, a konwenanse traktuje jak niepodważalne prawa natury. Kiedy jednak odkrywa teatr, coś w niej pęka. Z kobiety, która boi się wyjść przed szereg, przeobraża się w nieposkromioną, bezkompromisową entuzjastkę aktorstwa. Jej przemiana jest jednocześnie komiczna, wzruszająca i zaskakująco wyzwalająca.

Jesse Eisenberg, scenarzysta i reżyser filmu, od początku wiedział, że historia Mony może zadziałać tylko z Julianne Moore. "Wiedziałem, że bez Julianne nie chcę i nie mogę zrobić tego filmu. Musiałem po prostu pisać dalej z nadzieją, że się zgodzi. Tylko ona mogła przeprowadzić Monę od całkowitej naiwności do niemal zwierzęcej agresji, a jednocześnie sprawić, że z czasem stanie się osobą bardziej świadomą siebie i mocniej stąpającą po ziemi" - wspomina reżyser.

Moore nie tylko spełniła te oczekiwania, ona nadała tej postaci zaskakującą głębię. Bo Mona, choć bywa absurdalna i ekscentryczna, nigdy nie staje się karykaturą. W jej teatralnym szaleństwie kryje się coś bardzo prawdziwego: rozpaczliwa potrzeba bycia dostrzeżoną, usłyszaną i potrzebną.

Komediowy talent i znak rozpoznawczy

To także popis komediowego talentu Moore. "Julianne ma nieskazitelne wyczucie komediowego rytmu, ale jest tak zabawna przede wszystkim dlatego, że bez reszty oddaje się swoim postaciom" - wyjaśnia Eisenberg. Aktorka ma fenomenalne wyczucie rytmu, potrafi rozbroić widza jednym spojrzeniem, a chwilę później zaskoczyć emocjonalną intensywnością. W "Debiucie" nie boi się śmieszności, przesady ani aktorskiego ryzyka.

Aktorkę zachwyciło bogactwo scenariusza Eisenberga i jego pełen swobody język. "Było w nim widać całą inteligencję Jessego, jego wyobraźnię i talent do słowa, a język był jednocześnie wyrazisty, pełen ciepła i humoru" - wspomina Moore. - "Czytając scenariusz, musiałam wstać i chodzić po pokoju, bo nie byłam w stanie usiedzieć w miejscu. Jako scenarzysta Jesse poszedł w zupełnie nową stronę, co było niesamowicie ekscytujące".

Warto przypomnieć, że Julianne Moore od lat należy do aktorek, które z niezwykłą konsekwencją wymykają się prostym klasyfikacjom. Potrafi być subtelna i niepokojąca, elegancka i bezkompromisowa, dramatyczna i rozbrajająco zabawna. Oscar za "Motyla Still Alice", nominacje do tej nagrody za role w filmach: "Boogie Nights", "Koniec romansu", "Daleko od nieba" i "Godziny" to tylko część imponującego dorobku. Jej znakiem rozpoznawczym pozostaje jednak coś więcej niż nagrody: niezwykła umiejętność odkrywania w swoich bohaterkach sprzeczności, słabości i pragnień, które czynią je prawdziwymi.

"Debiut": Fabuła filmu

Mona, odkąd pamięta jest panią domu, żoną i matką. Kropka. Na jej własne ambicje, plany i marzenia nigdy nie było miejsca ani czasu. Teraz, gdy dzieci dorosły, a mąż poświęca się karierze, Mona postanawia zaskoczyć wszystkich i zrealizować swoje wielkie marzenie: zagrać w teatrze. Gdy udaje jej się zdobyć rolę w lokalnym teatrze, ekscentryczny reżyser nie ukrywa, że wybrał ją nie ze względu na oszałamiający talent, którego nie posiada, ale dlatego, że była jedyną kandydatką. Mona wpada w szalony wir teatralnego życia, próbując odnaleźć się w tej kolorowej ekipie. Choć wydaje się, że pasuje tu jak pięść do nosa, to wkrótce zacznie traktować teatralną trupę jak własną rodzinę. Ale jak wiadomo z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach…