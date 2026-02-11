"Mumię" pokochali widzowie na całym świecie

"Mumia" to kultowy film z końcówki lat 90., który widzowie pokochali! Brendan Fraser zagrał w trzech odsłonach kinowego hitu: "Mumia" (1999), "Mumia powraca" (2001) oraz "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka" (2008). We wszystkich wcielił się w swoją dotychczas najbardziej rozpoznawalną postać - poszukiwacza skarbów Ricka O'Connella.

Fabuła pierwszej części rozpoczynała szalone przygody bohatera, który przez przypadek budzi egipskiego kapłana o nadprzyrodzonych mocach. Produkcja zarobiła spektakularne 416,4 miliona dolarów na całym świecie i w ciągu następnych lat zyskała status kultowej. Widzowie doceniali udany reboot starego filmu z 1932 roku.

Na ekranie Brendanowi Fraserowi towarzyszyli m.in. Rachel Weisz, John Hannan, Arnold Vosloo, Kevin J. O'Connor, Oded Fehr czy Jonathan Hyde.

Kultowy film powraca. Na ekranie Fraser i Weisz

W listopadzie przekazywaliśmy informację, że w kinach zadebiutuje czwarta odsłona kultowej serii. Na tę wiadomość czekaliśmy ponad dwie dekady! Przypomnijmy, że Universal Pictures próbowało już wcześniej wskrzesić serię filmem z 2017 roku, w którym główną rolę zagrał Tom Cruise. Produkcja okazała się totalną porażką i plany rozwinięcia uniwersum zostały anulowane.

Tym razem zapowiada się ogromny sukces, bo w obsadzie znajdą się aktorzy z oryginalnej serii. Brendan Fraser i Rachel Weisz powracają do swoich ikonicznych ról! Za reżyserię odpowiadają Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett z Radio Silence, którzy stworzyli m.in. nową wersję "Krzyku" (2022) oraz "Zabawę w pochowanego" (2019). Scenariusz napisze David Coggeshall.

Czekałem na ten telefon 20 lat. [...] Teraz? Czas dać fanom to, czego chcą

Brendan Fraser otwarcie wyznał, że trzecia odsłona serii nie była do końca taka, jaką chciał pokazać fanom. "Ten, który chciałem nakręcić, nigdy nie powstał" - wyznał w jednym z wywiadów. Czy to znaczy, że nowa odsłona serii będzie kontynuacją na jaką zasługują fani?

Kiedy premiera nowej "Mumii"?

Film na ten moment nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Nie znamy również dokładnej fabuły. Universal Pictures oficjalnie dodało kolejną odsłonę serii przygodowej do swojego kalendarza premier, wyznaczając datę premiery kinowej na 19 maja 2028 roku.

