Kultowy film wraca po 20 latach. Nowy zwiastun zapowiada świetną zabawę

Krystian Zając

Właśnie pojawił się finałowy zwiastun komedii "Diabeł ubiera się u Prady 2" i trzeba przyznać, że jest na co czekać. Kontynuacja kultowej komedii sprzed dwudziestu lat trafi na ekrany polskich kin 1 maja.

Meryl Streep i Anne Hathaway w scenie z filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"materiały prasowe

"Diabeł ubiera się u Prady": Kultowa komedia ma 20 lat

Film "Diabeł ubiera się u Prady" trafił do kin w 2006 roku i był adaptacją bestsellerowej powieści Lauren Weisberger. Opowiadał historię Andy Sachs (Anne Hathaway), młodej dziennikarki, która podejmuje pracę u nieprzewidywalnej i despotycznej Mirandy Priestly (Meryl Streep) - redaktor naczelnej fikcyjnego magazynu "Runway".

W obsadzie pojawili się również Emily Blunt i Stanley Tucci, a film zyskał status kultowego, nie tylko dzięki błyskotliwym dialogom, ale też za sprawą fenomenalnych kreacji aktorskich i ikonicznych stylizacji.

"Diabeł ubiera się u Prady 2": O czym będzie?

W drugiej części Miranda Priestly (Streep), redaktor naczelna magazynu Runway, mierzy się z upadkiem prasy drukowanej. Na jej drodze pojawia się Emily (Blunt), dawna asystentka Mirandy, a dziś wpływowa menedżerka w luksusowym koncernie, dysponującym budżetami reklamowymi, których redakcja Runway desperacko potrzebuje. Jednocześnie Miranda mierzy się z kryzysem medialnym, który ma zażegnać powracająca do "Runway" Andy (Hathaway).

Kolejną gwiazdą znaną z oryginału, która powraca do swojej roli jest Stanley Tucci, który znów wciela się w prawą rękę Mirandy, czyli Nigela.

W obsadzie sequela pojawią się także: Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Simone Ashley, Pauline Chalamet, a także Caleb Hearon, Helen J. Shen i Conrad Ricamora. Potwierdzono też udział Lady Gagi.

W sieci pojawił się właśnie finałowu zwiastun filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", który rozgrzał fanów do czerwoności i spowodował, ze nie mogą się już doczekać premiery filmu.

