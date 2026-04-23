Kultowy bohater powraca na ekran w mrocznej opowieści o odkupieniu

Hugh Jackman w jednej z najmocniejszych kreacji w karierze

Reżyser Michael Sarnoski ("Świnia", "Ciche miejsce: Dzień pierwszy") przedstawia zupełnie nowe oblicze legendy z lasu Sherwood. To już nie romantyczny bohater walczący o sprawiedliwość, lecz starzejący się banita i przestępca, który musi zmierzyć się z własną przeszłością oraz ceną, jaką zapłacił za lata przemocy.

W roli Robin Hooda zobaczymy Hugh Jackmana, jednego z największych gwiazdorów Hollywood, znanego milionom widzów jako Wolverine'a z serii "X-Men". W filmie Sarnoskiego aktor prezentuje jedną z najmocniejszych kreacji w swojej karierze - portret człowieka złamanego, wyczerpanego walką, szukającego ostatniej szansy na odkupienie.

W pozostałych rolach gwiazdorska obsada: Bill Skarsgård ("To", "Nosferatu"), Jodie Comer ("Obsesja Eve", "Pomoc"), Noah Jupe ("Ciche miejsce", "Le Mans '66", "Od nowa") i Murray Bartlett ("The Last of Us", "Biały Lotos").

"Robin Hood: koniec legendy": Fabuła

Robin Hood (Hugh Jackman), który do tej pory wiódł życie bandyty - naznaczone przemocą, krwią i cierpieniem - pogodził się z tym, że każda kolejna bitwa może być jego ostatnią. Jednak los pisze dla niego inny scenariusz. Ciężko ranny trafia pod opiekę tajemniczej kobiety (Jodie Comer), której córce grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Stając w jej obronie, przekonuje się, że walka o niewinne dziecko może być najważniejszą bitwą w jego życiu.

Film w dystrybucji M2 Films w kinach od 19 czerwca.