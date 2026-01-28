Kultowa polska seria powraca. Tym razem z ważnym przesłaniem

Czy jeden złośliwy komentarz w sieci może zniszczyć relację z najbliższą osobą? Tym razem twórcy biorą na warsztat jeden z najważniejszych tematów dla współczesnego nastolatka: internetowy hejt.

"Za duży na bajki 3" jest nie tylko rozrywką, ale i ważnym głosem w dyskusji o higienie cyfrowej i odpowiedzialności w internecie. To kino familijne, które zachowując humor i lekkość, realnie wspiera rodziców i dzieci w cyfrowym świecie.

Po sukcesie poprzednich części, które stały się hitami box-office i platform streamingowych, reżyser Kristoffer Rus oraz scenarzystka Agnieszka Dąbrowska prezentują widzom historię dojrzalszą, lecz wciąż bliską młodym odbiorcom. Na ekran ponownie wracają bohaterowie znani z poprzednich części - Waldkowi towarzyszą Delfina i Staszek, w których wcielają się Maciej Karaś, Amelia Fijałkowska i Patryk Siemek.

O czym jest "Za duży na bajki 3"?

W domu Waldka (Maciej Karaś) panuje chaos, a jego gamingowy team przechodzi kryzys. Pod wpływem impulsu chłopak publikuje w sieci złośliwy komentarz, nieświadomie uruchamiając lawinę hejtu wymierzonego w Delfinę (Amelia Fijałkowska). Kiedy sytuacja wymyka się spod kontroli i zaczyna zagrażać bezpieczeństwu przyjaciółki, Waldek musi zmierzyć się z najtrudniejszym przeciwnikiem: własnym strachem i błędem, do którego nie potrafi się przyznać.

"Według mnie największym wyzwaniem Waldka w tej części będzie zmierzenie się z konsekwencjami własnych czynów. Nie jest on świadomy, do czego hejt potrafi czasami doprowadzić i będzie próbował samodzielnie naprawić swój błąd" - mówi Maciej Karaś.

Na ekranie ponownie zobaczymy gwiazdorską obsadę: Karolinę Gruszkę, Dorotę Kolak i Pawła Domagałę. Do świata "Za dużego na bajki" dołączają także Dorota Pomykała i Borys Szyc.

Karolina Gruszka, grająca mamę Waldka, podkreśla ewolucję młodych twórców: "Praca z Maćkiem, Patrykiem i Amelką przez te trzy lata była niezwykle ciekawą podróżą. Dziś to młodzi, świadomi aktorzy, którzy rozumieją sens opowiadanej historii".

Film "Za duży na bajki 3" idealnie wpisuje się w nurt nowoczesnego kina edukacyjnego, zachowując przy tym lekkość i gamingowy sznyt, za który pokochały go całe rodziny.

Za reżyserię filmu odpowiada Kristoffer Rus, za scenariusz Agnieszka Dąbrowska. Producentem jest Pokromski Studio.

"Za duży na bajki 3" na ekrany kin trafi 6 marca 2026 roku. Dystrybucją zajmuje się NEXT FILM.