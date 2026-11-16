Kontynuacja ukochanej polskiej komedii. Zwiastun zapowiada doskonałą zabawę

Olka przed światem udaje, że wszystko jest idealnie. W rzeczywistości do drzwi puka komornik, a dawne szkolne "koleżanki" tylko czekają na jej potknięcie. Z pomocą przychodzi bratowa - Karina ze sprawdzonym patentem: narzeczonym na niby! Co może pójść nie tak? Wszystko!

Za kamerą "Narzeczonego na niby 2" stanął - podobnie jak w wypadku części pierwszej - Bartek Prokopowicz. W rolach głównych zobaczymy: Aleksandrę Grabowską, Sebastiana Delę, Julię Kamińską, Krzysztofa Stelmaszyka, Piotra Stramowskiego, Mateusza Janickiego, Emmę Giegżno, Magdalenę Perlińską, Marka Kalitę, Jacka Borusińskiego, Mateusza Rackiego, Olgę Miłaszewską, Jana Szydłowskiego i Aleksandrę Nowosadko, Macieja Nawrockiego, Josie Kwaśniewską. W filmie wystąpili również Grażyna Szapołowska oraz Piotr Adamczyk.

O czym jest film?

Olka jest młodą weterynarz na wsi. Przed wszystkimi udaje, że ma życie jak z rolek. Prawda jest mniej kolorowa: jest o krok od bankructwa i od utraty gospodarstwa po babci. Kiedy na horyzoncie pojawia się spotkanie z dziewczynami z podstawówki, tymi samymi, które kiedyś się z niej śmiały, kłamstewka wymykają się spod kontroli. Wtedy z planem ratunkowym wkracza Karina.

Tyle że Karina sama też ma problemy. Po ośmiu latach jej związek z Szymonem przechodzi pierwszy poważny kryzys i w powietrzu wisi rozwód. A ojciec Szymona i Olki - Franciszek, postanawia na stare lata "spłonąć, a nie zwiędnąć", ku przerażeniu całej rodziny.

Szybko okazuje się, że nie tylko Olka podkolorowuje rzeczywistość. Ile prawdy jest w idealnych relacjach jej koleżanek? I czy podstawiony narzeczony nie obudzi przypadkiem kogoś, kto od lat był tuż obok?

"Narzeczony na niby 2": Kto jest kim?

Karina (Julia Kamińska) - wydaje jej się, że wszystko ma pod kontrolą, do momentu aż zorientuje się, że sypie jej się związek.

Szymon (Piotr Stramowski) - czym innym jest się zakochać, a czym innym kochać. Szczególnie po ośmiu latach związku z Kariną, gdy pojawi się w relacji presja i rutyna.

Olka (Aleksandra Grabowska) - siostra Szymona, młoda weterynarz, która jest na skraju bankructwa i utraty gospodarstwa po babci. Tak jak kocha zwierzęta, tak kompletnie nie ma głowy do prowadzenia biznesu.

Franciszek (Krzysztof Stelmaszyk) - ojciec Szymona i Olki, jak mawiał Aleksander Wielki: "lepiej spłonąć niż zwiędnąć" i ten bohater bierze to dosłownie do serca. Czy warto gonić za miłością w jego wieku?

Tomek (Sebastian Dela) - sąsiad Olki, przyjaciel z dzieciństwa czy ktoś więcej?

przyjaciel Franciszka (Marek Kalita) - zaskakująco ważny i odważny, wsparcie moralne dla mężczyzny, który kompletnie postradał rozum!

podstawiony narzeczony (Mateusz Janicki) - tak zawodowo wejdzie w rolę, że przy okazji obudzi do działania spokojnego dotąd sąsiada Olki, Tomka.

koleżanki Olki (Emma Giegżno, Magdalena Perlińska i Josie Kwaśniewska) - trzy znajome z podstawówki, które naśmiewały się z niej w dzieciństwie.

dziewczyna, której wpadł w oko Tomek (Aleksandra Nowosadko) - serca nie oszukasz? Lepiej sprawdzić, niż żałować, że się nie spróbowało.

komornik sądowy (Jacek Borusiński) - jego czujnemu oku nic nie umknie.