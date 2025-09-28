Kontynuacja jednego z najważniejszych filmów XXI wieku. Jest data premiery

"The Social Network": o czym opowiada film?

"The Social Network" skupia się na historii Marka Zuckerberga, którego dzisiaj znamy jako twórcę Facebooka i właściciela Meta. Film pokazuje, jak komputerowy geniusz z Harvardu zakłada nową stronę, która szybko zyskuje na popularności. Mark staje się coraz bardziej sławny i bogaty, ale wszystko ma swoją cenę.

Scenariusz do produkcji napisał Aaron Sorkin, a za kamerą stanął David Fincher. Film zebrał 118 nominacji do różnych nagród i zdobył trzy najważniejsze statuetki w świecie kina. Został nagrodzony Oscarami za najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszą muzykę i najlepszy montaż.



Reklama

Pod koniec czerwca 2025 roku ogłoszono plany stworzenia sequela, który nie będzie bezpośrednią kontynuacją historii, lecz podejmie temat wpływu Facebooka na społeczeństwo. Nowa fabuła ma nawiązywać do publikacji Jeffa Horowitza z 2021 roku w "Wall Street Journal" oraz wydarzeń z 6 stycznia 2021 r. na Kapitolu, które scenarzysta Aaron Sorkin uważa za kluczowe.



W obsadzie znaleźli się Mikey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Bill Burr. Film zatytułowany "The Social Reckoning" ma trafić na ekrany kin 9 października 2026 roku.

Zobacz też: Miłośnicy gier podziwiają ją za jedną rolę. Niewielu zna jej nazwisko