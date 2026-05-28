Jest zwiastun nowego filmu gwiazdora. Opowiada o kulisach głośnego programu

"Primetime": nadchodzi produkcja z Robertem Pattinsonem

2026 rok jest dla Roberta Pattinsona bardzo intensywny. Aktorowi szykuje się kilka głośnych premier, w tym "Drama", "Odyseja" czy "Diuna: Część trzecia". Jesienią w kinach zadebiutuje "Primetime", który ukaże kulisy powstawania programu "To Catch a Predator" Chrisa Hansena.

A24 zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu, który możesz zobaczyć tutaj. Sam format jest znany wielu widzom na całym świecie. To segment programu Dateline NBC, w którym Hansen, policja i podstawione osoby demaskują kryminalistów. Zwiastun prezentuje intrygujące spojrzenie na temat: wiele podzielonych ekranów i kwestie znane z oryginalnego programu.

U boku Roberta Pattinsona wystąpią Merritt Wever, Skyler Gisondo oraz Phoebe Bridgers. Na ten moment dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.

Reżyserem produkcji jest Lance Oppenheim, a scenariusz został napisany przez Ajon Singh. Robert Pattinson początkowo miał być jedynie producentem filmu.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w Nowym Orleanie na początku lutego 2025 roku i zakończyły 28 marca.

