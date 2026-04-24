Jest film o legendzie. Wygląda jak zmarły gwiazdor, bo to najbliższy krewny

"Michael"

"Michael" opowiada o początkach "Króla Popu" - występach w zespole Jackson 5 oraz podjęciu przez niego kariery solowej. Za kamerą stanął Antoine Fuqua ("Dzień próby", seria "Bez litości"), a scenariusz napisał John Logan ("Gladiator", "Skyfall"). W roli głównej wystąpił Jaafar Jackson, bratanek piosenkarza. Rodziców Michaela Jacksona zagrali Nia Long i Colman Domingo. Z kolei Miles Teler wcielił się w Johna Brancę, menadżera artysty.

Pierwsza wersja montażowa, obejmująca całe życie Michaela Jacksona, trwała ponad cztery godziny. Wytwórnia Lionsgate zdecydowała się podzielić film na dwie części. Kontynuacja wejdzie do kin, jeśli "Michael" okaże się hitem.

Wydaje się, że nie ma innej możliwości. Pierwsze szacunki zapowiadają, że bez względu na recenzje będziemy mieli do czynienia z frekwencyjnym hitem. Według analityków, biorących pod uwagę przedsprzedaż biletów, dzieło Fuquy zarobi w weekend otwarcia od 80 do 90 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych. Budżet filmu wyniósł 155 milionów.

"Normal"

Bob Odenkirk to ceniony amerykański aktor, scenarzysta i producent, najbardziej znany z wcielenia się w prawnika Saula Goodmana w serialach "Breaking Bad" oraz "Zadzwoń do Saula" i tytułowej kreacji w serii "Nikt". Jego najnowsza rola pochodzi z filmu "Normal", kolejnej perełki od twórców cyklu "John Wick"! To bezkompromisowa rozrywka pełna napięcia, szalonego tempa, widowiskowej akcji i gęstej atmosfery.

W produkcji w reżyserii Bena Wheatleya Odenkirk wciela się w szeryfa Ulyssesa, dla którego tymczasowe oddelegowanie do urokliwego miasteczka Normal miało być szansą na nowy początek - ucieczką od problemów małżeńskich i zawodowych rozczarowań.

Gdy jednak nieudany napad na bank burzy spokojny porządek lokalnej społeczności i na powierzchnię zaczyna wypływać mroczna tajemnica skrywana przez mieszkańców, Ulysses szybko przekonuje się, że w Normal nic nie jest takie, jakim się wydaje.

"Miroirs III. Barka na oceanie"

Po sukcesach takich tytułów jak "Undine" i nagrodzone Srebrnym Niedźwiedziem "Czerwone niebo", jeden z czołowych niemieckich reżyserów, Christian Petzold, powraca z subtelnym, utrzymanym w aurze tajemnicy dramatem o żałobie i szukaniu ukojenia. Tytuł filmu "Miroirs III. Barka na oceanie" nawiązuje bezpośrednio do utworu fortepianowego "Une barque sur l'océan" ("Barka na oceanie") z cyklu "Miroirs" ("Zwierciadła") autorstwa francuskiego kompozytora Maurice'a Ravela. Kompozycja ta odgrywa ważną rolę w fabule.

Główna bohaterka, Laura (Paula Beer), utalentowana pianistka z Berlina, przeżywa tragiczny wypadek samochodowy, w którym ginie jej chłopak. Choć sama wychodzi z kolizji niemal bez szwanku, jest wstrząśnięta i zdezorientowana. Pomoc oferuje jej Betty (Barbara Auer), kobieta, która była świadkiem zdarzenia i zabiera Laurę do swojego wiejskiego domu.

Początkowo Betty i jej rodzina - mąż Richard i syn Max - otaczają Laurę matczyną opieką i z czasem zaczynają traktować ją jak bliską osobę, wprowadzając ją w rytm spokojnego, domowego życia. Jednak początkowa harmonia i gościnność powoli ustępują miejsca niepokojowi, a Laura zaczyna wątpić w intencje rodziny. Wkrótce na jaw wychodzą rodzinne sekrety i niewypowiedziana historia, które zmieniają dynamikę relacji i zmuszają Laurę do konfrontacji z własnym bólem i żałobą.

"Zaprawdę Hitler umarł"

Thriller "Zaprawdę Hitler umarł" w reżyserii Moniki Strzępki to jedna z najbardziej intrygujących produkcji Studia Munka SFP ostatnich lat. Zaliczana do czołowych polskich reżyserek teatralnych, laureatka Paszportu Polityki w swym filmowym debiucie snuje dystopijną opowieść o pamięci, winie i nieprzepracowanej historii.

Akcja filmu "Zaprawdę Hitler umarł" rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości - w Europie, w której naziści wygrali II wojnę światową. Lata później nowe pokolenie odcina się od ideologii swoich rodziców i próbuje zbudować świat na nowo - na fundamencie pamięci, winy i rozliczenia. Ale przeszłość nie daje o sobie zapomnieć.

Gdy pewnego dnia morze wyrzuca na brzeg tajemniczego rudowłosego chłopca, krucha równowaga zaczyna się chwiać. Jego pojawienie się uruchamia ciąg niepokojących zdarzeń, które podważają wszystko, co miało zostać zamknięte i zmuszają bohaterów do ponownego spojrzenia w twarz temu, co miało już nigdy nie wrócić.