Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku. Już zwiastun wbija w fotel
W drugiej połowie marca w Netfliksie zadebiutuje najnowsza odsłona losów Toma Shelby'ego. Już dzisiaj możemy zobaczyć pierwszą zapowiedź filmu, w którym do kultowej roli powraca Cillian Murphy.
Laureat Oscara Cillian Murphy powraca w roli legendarnego Tommy’ego Shelby’ego w z pełnometrażowej kontynuacji serialu o gangsterskiej rodzinie z Birmingham. Za amerą stanie Tom Harper, a scenariusza napisał twórca kultowego serialu Steven Knight.
"Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła nowemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders..." - czytamy w opisie produkcji.
W głównej roli powraca Cillian Murphy, a w obsadzie znaleźli się również: Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo, Barry Keoghan oraz Stephen Graham. Netflix udostępnił dziś pierwszą zapowiedź filmu oraz nowe zdjęcia.
To jednak nie pożegnanie z serialowym światem Peaky Blinders. W październiku potwierdzono plotki dotyczące powrotu na ekran "Peaky Blinders" właśnie się potwierdziły. Netflix i BBC połączyli siły - powstaną dwa nowe sezony serialu, któy przedstawi losy nowego pokolenia Shelbych. Za sterami ponownie Steven Knight, a jednym z producentów został Cillian Murphy.
"Po II wojnie światowej Birmingham buduje swoją świetlaną przyszłość z cementu i stali. W nowej erze 'Peaky Blinders’ wyścig o rekonstrukcję staje się bezwzględny i pełen niebezpieczeństw, a rodzina Shelbych znajduje się w samym jego sercu" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w serwisie Variety.
Obsada została wybrana, ale na razie nie ogłoszono żadnych nazwisk. Dwa nowe sezony będą łącznie składać się z dwunastu 60-minutowych odcinków, informował Variety.
"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" zadebiutuje w Netfliksie 20 marca 2026 roku.
