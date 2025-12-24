Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku. Już zwiastun wbija w fotel

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny": wyczekiwany powrót Toma Shelby'ego

Laureat Oscara Cillian Murphy powraca w roli legendarnego Tommy’ego Shelby’ego w z pełnometrażowej kontynuacji serialu o gangsterskiej rodzinie z Birmingham. Za amerą stanie Tom Harper, a scenariusza napisał twórca kultowego serialu Steven Knight.

"Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła nowemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders..." - czytamy w opisie produkcji.

W głównej roli powraca Cillian Murphy, a w obsadzie znaleźli się również: Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo, Barry Keoghan oraz Stephen Graham. Netflix udostępnił dziś pierwszą zapowiedź filmu oraz nowe zdjęcia.

"Peaky Blinders": powstanie nowy serial

To jednak nie pożegnanie z serialowym światem Peaky Blinders. W październiku potwierdzono plotki dotyczące powrotu na ekran "Peaky Blinders" właśnie się potwierdziły. Netflix i BBC połączyli siły - powstaną dwa nowe sezony serialu, któy przedstawi losy nowego pokolenia Shelbych. Za sterami ponownie Steven Knight, a jednym z producentów został Cillian Murphy.

"Po II wojnie światowej Birmingham buduje swoją świetlaną przyszłość z cementu i stali. W nowej erze 'Peaky Blinders’ wyścig o rekonstrukcję staje się bezwzględny i pełen niebezpieczeństw, a rodzina Shelbych znajduje się w samym jego sercu" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w serwisie Variety.

Obsada została wybrana, ale na razie nie ogłoszono żadnych nazwisk. Dwa nowe sezony będą łącznie składać się z dwunastu 60-minutowych odcinków, informował Variety.

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny": kiedy i gdzie oglądać?

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" zadebiutuje w Netfliksie 20 marca 2026 roku.

