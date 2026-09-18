Intymność, bliskość, miłość. Polski film zainspirowała poruszająca historia

"Powiedz mi, co czujesz"

"Powiedz mi, co czujesz" to najnowszy film Łukasza Rondudy, jedna z szesnastu produkcji walczących o Złote Lwy na rozpoczynającym się 21 września Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Reżyser zna już smak zwycięstwa na wspomnianej imprezie - triumfował w niej w 2021 roku za "Wszystkie moje strachy".

To subtelna opowieść o miłości dwojga młodych artystów, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń i blizn. W rolach głównych występują obiecujący aktorzy młodego pokolenia: Jan Sałasiński, Izabella Dudziak oraz Sebastian Dela. Film jest inspirowany życiem i twórczością Patryka Różyckiego oraz Karoliny Balcer i projektem artystycznym "Skup Łez" Alicji Rogalskiej i Łukasza Surowca.

Bohaterowie mają po dwadzieścia lat. Ona tworzy nietypowy projekt SKUP ŁEZ, w którym płaci ludziom za ich… łzy. On - początkujący artysta - nie potrafi płakać. Ich uczucie rozwija się intensywnie i szybko, otwierając drogę do głębokiej przemiany, która okaże się jednym z najważniejszych doświadczeń w ich życiu. "Powiedz mi, co czujesz" to poruszająca historia o intymnej bliskości i miłości, która potrafi być najlepszym terapeutą.

"Ma to sens"

Antoni (Jędrzej Hycnar) - główny bohater komediodramatu "Ma to sens" - zrobił wszystko, aby świat dał mu wreszcie święty spokój. Znalazł cichą pracę i ograniczył kontakty z innymi do absolutnego minimum. I wtedy pojawiła się Olga (Olga Kalicka). Najpierw zdemolowała magazyn wózkiem widłowym. Potem uznała Antoniego za swojego najlepszego kumpla. Teraz, im bardziej on próbuje trzymać ją na dystans, tym bardziej ona zachowuje się, jakby znali się od lat.

On patrzy na nią jak na kosmitkę. Ona na niego jak na człowieka, którego trzeba uratować. Jakim cudem ci dwoje są w stanie ze sobą wytrzymać? Może takim, że oprócz skłonności do wpadania w kłopoty, Olga ma również talent do pieczenia chleba.

Reżyser Paweł Podolski ("Życie dla początkujących") zdradził, że poprzez ten film starał się powiedzieć coś o swoim pokoleniu: "Mam trzydzieści pięć lat. Poświęcamy wiele czasu na pracę, późno zakładamy rodziny, z trudem zdobywamy - lub nie - własne mieszkania. Wielu ludzi, tak jak Antoni, zabrnęło w ślepy zaułek". Film będzie pokazany podczas wspomnianego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w Konkursie Perspektywy.

"Obcy"

"Obcy" w reżyserii François Ozona to nowa ekranizacja jednej z najwybitniejszych francuskich powieści XX wieku autorstwa Alberta Camusa. Prezentowana w Konkursie Głównym festiwalu w Wenecji to wciąż niezwykle aktualna opowieść o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony.

"Obcy" jest historią Meursaulta, młodego mężczyzny, skromnego urzędnika, którego codziennej rutyny nie przerywa nawet śmierć matki. Wszystko zmienia się pewnego gorącego dnia, gdy na plaży dochodzi do tragicznego zdarzenia z jego udziałem.

W najnowszym dziele Ozona ("Podwójny kochanek", "8 kobiet") w głównych rolach występują Benjamin Voisin ("Stracone złudzenia", "Lato '85"), Rebecca Marder ("Moja zbrodnia"), a także nagrodzony za swój występ Cezarem Pierre Lotin ("Wysokie i niskie tony"). Oszczędne dialogi i piękne czarno-białe zdjęcia, będące hołdem dla klasycznego kina, budują wyjątkową atmosferę filmu.

"Resident Evil"

Wizjonerski reżyser Zach Cregger ("Zniknięcia") przedstawia ekscytującą i przerażającą kolejną ekranową wersję serii "Resident Evil". W tej zupełnie nowej historii film opowiada o Bryanie (Austin Abrams), kurierze medycznym, który nieświadomie zostaje wciągnięty w pełną akcji, nieustanną walkę o przetrwanie, gdy pewnej przerażającej nocy wszystko wokół niego pogrąża się w chaosie.

Cregger, zagorzały fan gier ("Grałem w nie wielokrotnie" - jak sam mówi), jest mistrzem w przekształcaniu zwyczajnych sytuacji w koszmary. Stworzył oszałamiającą, oryginalną wersję "Resident Evil", wykorzystując charakterystyczną dla siebie precyzję w budowaniu świata. "Gry te stanowią doskonały wzorzec dla survival horroru" - zapewnia reżyser. - "Świętuję wszystko, co w nich kocham, opowiadając historię, która mogłaby istnieć na obrzeżach jednej z gier".

"Kura"

Główną bohaterką nowego filmu węgierskiego reżysera Györgya Pálfiego "Kura" jest tytułowe zwierzę. Pozornie bezbronne ucieka z przemysłowej fermy drobiu w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, by wychować swoje pisklęta.

Trafia do greckiej nadmorskiej wioski, gdzie schwytana zostaje przez właściciela podupadłej restauracji i siłą rzeczy "wchodzi" do ludzkiego świata. Jest uważną obserwatorką zupełnie obcej dla niej rzeczywistości. Staje się też niemym świadkiem ludzkich dramatów, związanych z kryzysem migracyjnym, rodzinnymi konfliktami czy chciwością.

W rolę głównej bohaterki wcieliło się osiem prawdziwych węgierskich kur: Eszti, Szandi, Feri, Enci, Eti, Enikő, Nóra i Anett. Przyjmując nieoczywistą perspektywę, Pálfi opowiada o uniwersalnych wartościach - wolności, bezpieczeństwie, macierzyństwie - jakich poszukują jak widać nie tylko ludzie. Węgierski reżyser odważnie łączy filmowe gatunki, tworząc historię, która z jednej strony może nas bawić, a z drugiej jest prawdziwie poruszająca.

"Kapitan ucieka"

Leningrad, 1938 rok. Fiodor Wołkonogow jest kapitanem służby bezpieczeństwa i częścią systemu, który odbiera ludziom wolność i prawdę. Kiedy odzywa się jego własne sumienie, Fiodor ucieka. Porzuca aparat, któremu służył, wiedząc, że za tę decyzję czeka go kara. Nie próbuje jednak tylko ocalić siebie. Zaczyna szukać kogoś, kto udzieli mu przebaczenia. Wędrując przez miasto, wraca do ludzi skrzywdzonych przez system, którego sam był częścią. Każde spotkanie zmusza go do konfrontacji z własną winą.

"Kapitan ucieka" to antytotalitarna przypowieść o człowieku, który próbuje odzyskać sumienie, choć nie może cofnąć tego, co zrobił. Opowieść o winie, karze, miłosierdziu i możliwości odkupienia. W roli Fiodora występuje znany z "Anory" Jurij Borysow.

Film prezentowano w Konkursie Głównym 78. MFF w Wenecji. Scenografia, kostiumy i światło przywołują "Powrót syna marnotrawnego" Rembrandta. Ciepłe czerwienie wyłaniają się z mroku, a w centrum pozostaje winny człowiek, który z własnej woli szuka drogi do miłosierdzia i przebaczenia.

"April X"

"April X" to neonowy, postindustrialny thriller science fiction o zaginięciu, tożsamości i szaleństwie. W filmie Michela K. Parandiego w głównych rolach wystąpili znany z "Gorącej rywalizacji" Connor Storrie i Lilly Krug.

W rozdartej, postindustrialnej metropolii niedalekiej przyszłości - pełnej dronów, neonowych reklam i czarnorynkowego handlu organami - Bax, drobny handlarz działający na marginesie prawa, otrzymuje wiadomość, że jego siostra bliźniaczka April zniknęła bez śladu.

April posiada niezwykły dar: potrafi cyfrowo zapisywać własne sny. To właśnie ta zdolność czyni ją celem dla sił, których natury Bax z początku nie rozumie. Poszukiwania prowadzą go przez sieć przestępczych kontaktów i mroczne zaułki miasta, a granica między rzeczywistością a obłędem stopniowo się zaciera.

"Folwark zwierzęcy"

Wizjonerski reżyser Andy Serkis przedstawia ekranizację klasycznego dzieła George'a Orwella "Folwark zwierzęcy", odczytanego na nowo z myślą o współczesnym widzu, także tym młodszym, i wyzwaniach dzisiejszego świata.

Gdy zwierzęta przejmują władzę nad farmą, wierzą, że wspólnie stworzą miejsce, w którym wszyscy będą równi i szczęśliwi. Z czasem jednak dobre intencje ustępują miejsca ambicji, a ci, którzy mieli służyć innym, zaczynają dbać przede wszystkim o własne interesy.

Dawne zasady zostają zmienione, prawda przestaje mieć znaczenie, a marzenie o sprawiedliwym świecie powoli zamienia się w rzeczywistość pełną podziałów i niesprawiedliwości. To poruszająca i ponadczasowa opowieść o tym, jak łatwo zatracić ideały, gdy w grę wchodzą władza i własne ambicje.

"Tedi i magiczna lampa"

Oli, nieustraszona dwuletnia córka tytułowego bohatera animacji "Tedi i magiczna lampa", sprawiła, że stał się on nadopiekuńczym ojcem, a urocza Mumia czuje się odsunięta na bok. Kiedy w Pałacu Buckingham znajdują magiczną lampę, Mumia prosi ją o przeniesienie w czasie do Paititi w Peru w 1502 roku.

Tedi, Sara i cała ekipa będą musieli podążyć za Mumią w przeszłość, zanim coś zmieni bieg historii. Podróż zabierze ich przez Ocean Atlantycki z Peru do Grecji, a stamtąd w głąb Bliskiego Wschodu, aż do jaskini Ali Baby i czterdziestu rozbójników.