Intrygujący thriller w gwiazdorskiej obsadzie. Adaptacja bestsellerowej powieści

"Kobieta w kabinie dziesiątej": thriller z Keirą Knightley

Główną bohaterką nowego filmu Netfliksa jest dziennikarka, Laura Blacklock, która wybiera się na rejs luksusowym statkiem. Zaprzątnięta sprawami zawodowymi staje się świadkiem wypadku, kiedy jeden z pasażerów zostaje wyrzucony za burtę. Ku jej zdumieniu następnego dnia okazuje się, że wszyscy pasażerowie oraz członkowie załogi przebywają na statku, nikomu nic się nie stało i wszystko jest w porządku. Nikt jej nie wierzy, mało tego - niektórzy starają się jej wmówić, że coś jej się przywidziało. Dziennikarka zamierza poznać prawdę, ryzykując własne życie.



W obsadzie znaleźli się Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, Kaya Scodelario Paul Kaye, David Ajala, Gugu Mbatha-Raw oraz David Morrisey. Film oparty jest na podstawie bestsellerowej i dobrze przyjętej przez czytelników powieści pod tym samym tytułem.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu. W ponad dwuminutowym materiale filmowym możemy zobaczyć, jak współpasażerowie starają przekonać się Laurę, że tak naprawdę nic nie widziała, a tajemnicze wydarzenia to tylko wytwór jej wyobraźni.

"Kobieta w kabinie dziesiątej": kiedy i gdzie oglądać?

"Kobieta w kabinie dziesiątej" w reżyserii Simona Stone'a zadebiutuje w serwisie Netflix 10 października.

