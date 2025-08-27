Intrygujący thriller w gwiazdorskiej obsadzie. Adaptacja bestsellerowej powieści
Keira Knightley po brawurowym serialu "Black Doves", który w grudniu 2024 roku zachwycił widzów, wraca jesienią na Netflix w nowym filmie. Produkcja zatytułowana "Kobieta w kabinie 10" jest adaptacją bestsellerowej powieści autorstwa Ruth Ware.
Główną bohaterką nowego filmu Netfliksa jest dziennikarka, Laura Blacklock, która wybiera się na rejs luksusowym statkiem. Zaprzątnięta sprawami zawodowymi staje się świadkiem wypadku, kiedy jeden z pasażerów zostaje wyrzucony za burtę. Ku jej zdumieniu następnego dnia okazuje się, że wszyscy pasażerowie oraz członkowie załogi przebywają na statku, nikomu nic się nie stało i wszystko jest w porządku. Nikt jej nie wierzy, mało tego - niektórzy starają się jej wmówić, że coś jej się przywidziało. Dziennikarka zamierza poznać prawdę, ryzykując własne życie.
W obsadzie znaleźli się Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, Kaya Scodelario Paul Kaye, David Ajala, Gugu Mbatha-Raw oraz David Morrisey. Film oparty jest na podstawie bestsellerowej i dobrze przyjętej przez czytelników powieści pod tym samym tytułem.
W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu. W ponad dwuminutowym materiale filmowym możemy zobaczyć, jak współpasażerowie starają przekonać się Laurę, że tak naprawdę nic nie widziała, a tajemnicze wydarzenia to tylko wytwór jej wyobraźni.
"Kobieta w kabinie dziesiątej" w reżyserii Simona Stone'a zadebiutuje w serwisie Netflix 10 października.
