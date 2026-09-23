Historia, która porusza pokolenia. Taki film zdarza się w Polsce raz na wiele lat

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

Są historie, które są z nami od zawsze. Są bohaterowie, którzy nigdy nie przestają wzruszać. Losy Stanisława Wokulskiego, Izabeli Łęckiej i Warszawa końca XIX wieku. Epicka opowieść o namiętności, ambicjach, pieniądzach, marzeniach i świecie, który właśnie się kończy. Ponadczasowe dzieło Bolesława Prusa powraca na wielki ekran z gwiazdorską obsadą i rozmachem na jaki zasługuje! "Lalka" tylko w kinach od 30 września!

Marcin Dorociński i Agata Kulesza w "Lalce"materiały prasowe

Najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina

Nowa ekranizacja "Lalki" to opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca, uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To film, który zdarza się raz na kilka dekad: epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. Zobacz nową zapowiedź filmu!, otwiera się w nowym oknie

To zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina, gdzie pośród wielu wybitnych nazwisk, w rolach głównych występują: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, gwiazda "Chłopów" - Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego.

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Recenzja

Ekranizacja, na jaką czekaliśmy? Ten film to klasa sama w sobie

Mary Kosiarz
Mary Kosiarz

Za "Lalką" stoi zespół najlepszych twórców polskiego kina. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski,którego film "Niebezpieczni dżentelmeni" był uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia, nadający filmowi wyjątkową emocjonalną głębię. Za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński oraz Anna Mocny, tworząc historycznie wiarygodny świat epoki. Wyjątkowe, nadające bohaterom wyrazisty charakter kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim. Całość dopełnia precyzyjna charakteryzacja Anety Brzozowskiej.

"Lalka": Fabuła

Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel - Ignacy Rzecki (Marek Kondrat), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów.

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Wiadomości

Historia, którą zna cały świat. Rozmach godny hollywoodzkiej superprodukcji

Krystian Zając
Krystian Zając

Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo - zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.


"Kroniki lasu. Wildwood" [trailer]materiały dystrybutora
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