Gwiazdy kina w nowym filmie Polaka. "Widziałem przerażenie w ich oczach"

Jan Komasa: W Wielkiej Brytanii jak w Polsce

"Widziałem przerażenie w oczach producentów brytyjskich" - wspomina Jan Komasa, opowiadając o realizacji pierwszych scen filmu "Dobry chłopiec" kręconych w Leeds.

Twórcy postawili na odwagę i intuicję: "Kiedy postanowiliśmy kręcić po polsku, kompletnie bez żadnych zasad. Wzięliśmy kamery i poszliśmy z aktorami w miasto". Zdjęcia powstawały w warunkach niemal dokumentalnych. Ekipa dosłownie wmieszała się w tłum kibiców wracających z meczu. "To było totalne szaleństwo" - przyznaje reżyser. Ryzyko się opłaciło - dynamiczne sceny otwierające film, zrealizowane w samym centrum wydarzeń, stały się jednym z jego najmocniejszych punktów.

Komasa podkreśla, że współpraca z brytyjską ekipą okazała się zaskakująco naturalna. "Mamy bardzo podobne poczucie czarnego humoru. Dlatego lubimy Monty Pythona w Polsce" - śmieje się.

Reżyser zwraca również uwagę na uniwersalność pracy filmowej - niezależnie od kraju. "Dzień w Wielkiej Brytanii czy w Polsce w zasadzie niczym się nie różni, bo jest równie wyczerpujący. Tak samo jest zresztą w Hollywood".

Różnice pojawiają się dopiero po zakończeniu zdjęć: "W Wielkiej Brytanii dzień często kończy się piwem. Zdziwiło mnie, jak bardzo jest to znormalizowane - po prostu idzie się na Guinnessa".

"Dobry chłopiec": O filmie

Światowa premiera filmu "Dobry chłopiec" odbyła się podczas jubileuszowej 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Film został zaproszony do prestiżowej sekcji Centrepiece, która - jak podkreślają organizatorzy - "honoruje i świętuje globalne osiągnięcia filmowe", prezentując wybitne, współczesne dzieła z całego świata.

Najnowszy film Komasy to opowieść, która wciąga od pierwszych minut w kalejdoskop wieloznaczności i prowokuje do głębokiej refleksji. Historia, która wodzi za nos czarnym humorem, a jednocześnie zadaje wiele trudnych pytań o granice moralności, nie dając jednoznacznych odpowiedzi. Zmusza do konfrontacji z własnymi przekonaniami i nikogo nie pozostawia obojętnym.

W rolach głównych: Stephen Graham nagrodzony Złotym Globem za swoją poruszającą rolę w serialu "Dojrzewanie", Andrea Riseborough ("Birdman"), Anson Boon ("1917", "Strefa gangsterów") oraz Monika Frajczyk ("Zielona granica").

Za produkcję "Dobrego chłopca" odpowiadają nominowani do Oscara za film "IO" Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski oraz uznany producent brytyjski, założyciel Recorded Picture Company, Jeremy Thomas ("Ostatni cesarz", "Sexy Beast", "Tylko kochankowie przeżyją"). Autorem zdjęć jest Michał Dymek, mający na koncie nominowane do Oscara filmy "Dziewczyna z Igłą" Magnusa von Horna, "Prawdziwy ból" Jesse'ego Eisenberga oraz "IO" Jerzego Skolimowskiego. Scenariusz napisali debiutant Bartek Bartosik we współpracy z Naqqash Khalid.

"Dobry chłopiec" wzbudza duże zainteresowanie na rynkach międzynarodowych. Film trafi do wielu kluczowych terytoriów, m.in. do USA, Wielkiej Brytanii i Irlandii, Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Japonii, krajów Beneluksu, na Bliski Wschód, a także do Portugalii, Singapuru, Bułgarii, Grecji, Tajwanu i Turcji. W Polsce dystrybucją najnowszego filmu Jana Komasy zajmie się Kino Świat.

Po światowej premierze podczas 50. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto oraz europejskim pokazie na 69. Festiwalu Filmowym w Londynie, "Dobry chłopiec" spotkał się z entuzjastycznym odbiorem krytyków. Ich uznanie potwierdzają wysokie oceny na Rotten Tomatoes, gdzie film uzyskał 94% pozytywnych recenzji. Produkcja została również zaprezentowana na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Valladolid oraz podczas 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rzymie, gdzie odtwórca głównej roli, Anson Boon, otrzymał nagrodę dla Najlepszego Aktora.

"Dobry chłopiec": Fabuła

Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek i uczenia się manier Tommy, myśli tylko o jednym - jak stamtąd uciec.