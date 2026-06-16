Głośny film po raz pierwszy w polskich kinach! Czekaliśmy prawie 30 lat

"Following": Tak zaczynał Christopher Nolan

Pełnometrażowy debiut reżyserski Christophera Nolana jest jednocześnie manifestem jego przyszłego kina: labiryntowej narracji, obsesji kontroli i fascynacji płynną naturą tożsamości. Nakręcony za minimalny budżet (zaledwie sześć tysięcy dolarów!), w czerni i bieli, z wykorzystaniem naturalnego światła i londyńskich mieszkań przyjaciół reżysera, "Following" pozostaje jednym z najbardziej wyrazistych przykładów niezależnego kina lat 90 XX wieku.

Bohater filmu, bezimienny młody pisarz, zaczyna śledzić przypadkowych ludzi na ulicach Londynu, traktując ich jako materiał do swoich obserwacji. Z początku niewinna fascynacja szybko zamienia się jednak w niebezpieczny rytuał, gdy spotyka charyzmatycznego włamywacza Cobba - przewodnika po świecie manipulacji, performowania własnej osobowości i moralnej dezorientacji. Nolan prowadzi widza przez serię pozornie niepowiązanych zdarzeń, rozbijając linearność opowieści i zmuszając odbiorcę do ciągłego rekonstruowania rzeczywistości.

Szkic przyszłego stylu

Już w tym wczesnym filmie ujawniają się wszystkie motywy, które później zdefiniują twórczość autora "Memento", "Incepcji" czy "Oppenheimera": fragmentaryczna pamięć, nieufność wobec percepcji, bohaterowie uwięzieni w konstrukcjach własnego umysłu oraz czas traktowany jako narzędzie dramaturgicznej manipulacji. "Following" funkcjonuje jak szkic przyszłego stylu Nolana, ale zarazem pozostaje dziełem niezwykle surowym i intymnym - miejskim noir o samotności, obsesji i pragnieniu przejęcia kontroli nad cudzym życiem.

To kino tworzone z ograniczeń: z niedoboru budżetu, czasu i środków technicznych. Właśnie dzięki tej ascetycznej formie "Following" zachowuje wyjątkową intensywność i dokumentalną wręcz bliskość londyńskiej przestrzeni końca lat 90. Film pokazuje narodziny jednego z najważniejszych współczesnych reżyserów nie jako spektakularny debiut, lecz jako precyzyjnie skonstruowany eksperyment narracyjny, w którym każda scena staje się częścią większej układanki.

Film będzie prezentowany w odrestaurowanej cyfrowo wersji obrazu i dźwięku, nad której przygotowaniem Christopher Nolan czuwał osobiście.