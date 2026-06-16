Głośny film po raz pierwszy w polskich kinach! Czekaliśmy prawie 30 lat

Zanim do kin trafi wyczekiwana "Odyseja", polscy widzowie będą mogli po raz pierwszy zobaczyć na dużym ekranie debiut Christophera Nolana. "Following", który nigdy wcześniej nie miał dystrybucji kinowej w naszym kraju, wejdzie do kin 26 czerwca. Już teraz film prezentowany jest podczas specjalnych pokazów z prelekcjami.

Mężczyzna w garniturze z torbą podróżną idzie chodnikiem obok kamienic, w tle dwaj przechodnie i samochody.
Kadr z filmu "Following"materiały dystrybutora

"Following": Tak zaczynał Christopher Nolan

Pełnometrażowy debiut reżyserski Christophera Nolana jest jednocześnie manifestem jego przyszłego kina: labiryntowej narracji, obsesji kontroli i fascynacji płynną naturą tożsamości. Nakręcony za minimalny budżet (zaledwie sześć tysięcy dolarów!), w czerni i bieli, z wykorzystaniem naturalnego światła i londyńskich mieszkań przyjaciół reżysera, "Following" pozostaje jednym z najbardziej wyrazistych przykładów niezależnego kina lat 90 XX wieku.

Bohater filmu, bezimienny młody pisarz, zaczyna śledzić przypadkowych ludzi na ulicach Londynu, traktując ich jako materiał do swoich obserwacji. Z początku niewinna fascynacja szybko zamienia się jednak w niebezpieczny rytuał, gdy spotyka charyzmatycznego włamywacza Cobba - przewodnika po świecie manipulacji, performowania własnej osobowości i moralnej dezorientacji. Nolan prowadzi widza przez serię pozornie niepowiązanych zdarzeń, rozbijając linearność opowieści i zmuszając odbiorcę do ciągłego rekonstruowania rzeczywistości.

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Szkic przyszłego stylu

Już w tym wczesnym filmie ujawniają się wszystkie motywy, które później zdefiniują twórczość autora "Memento", "Incepcji" czy "Oppenheimera": fragmentaryczna pamięć, nieufność wobec percepcji, bohaterowie uwięzieni w konstrukcjach własnego umysłu oraz czas traktowany jako narzędzie dramaturgicznej manipulacji. "Following" funkcjonuje jak szkic przyszłego stylu Nolana, ale zarazem pozostaje dziełem niezwykle surowym i intymnym - miejskim noir o samotności, obsesji i pragnieniu przejęcia kontroli nad cudzym życiem.

To kino tworzone z ograniczeń: z niedoboru budżetu, czasu i środków technicznych. Właśnie dzięki tej ascetycznej formie "Following" zachowuje wyjątkową intensywność i dokumentalną wręcz bliskość londyńskiej przestrzeni końca lat 90. Film pokazuje narodziny jednego z najważniejszych współczesnych reżyserów nie jako spektakularny debiut, lecz jako precyzyjnie skonstruowany eksperyment narracyjny, w którym każda scena staje się częścią większej układanki.

Film będzie prezentowany w odrestaurowanej cyfrowo wersji obrazu i dźwięku, nad której przygotowaniem Christopher Nolan czuwał osobiście.

"Witajcie w Hope" [trailer]materiały dystrybutora
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