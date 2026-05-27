Finałowy zwiastun "Toy Story 5". Premiera kultowej animacji już w czerwcu!

"Toy Story 5": Woody, Buzz i Jessie powracają!

Andrew Stanton, reżyser i scenarzysta kultowych animacji, m.in. "Wall-e", "Gdzie jest Nemo" czy "Potwory i spółka", powraca z piątą odsłoną przygód zabawek z "Toy Story". Seria, która zadebiutowała w 1995 roku jako pierwszy film zrealizowany w całości techniką komputerową, zyskała wielu wielbicieli na całym świecie. To jedna z tych produkcji, którą oglądają zarówno młodsi, jak i starsi widzowie!

Woody, Buzz, Jessie i ekipa powrócą i - jak to zwykle bywa w tych animacjach - zmierzą się z bardzo aktualnym tematem. W najnowszym filmie zabawki staną twarzą w twarz ze światowym problemem - dziś dzieci częściej wybierają czas przed ekranem niż zabawę tradycyjnymi zabawkami. Zobacz najnowszy zwiastun filmu!

Producentem filmu jest Lindsey Collins, Kenna Harris została współreżyserką projektu. Studio ujawniło dziś rano, że Bad Bunny i Alan Cumming dołączyli do obsady z gościnnymi występami wokalnymi. Postaciom w angielskiej wersji językowej głosów użyczą również Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Conan O'Brien, Tony Hale, Craig Robinson, Annie Potts, Bonnie Hunt, Kristen Schaal, Ernie Hudson i Keanu Reeves.

Kiedy nowe "Toy Story" w kinach?

"Toy Story 5" trafi do polskich kin już 19 czerwca 2026 roku.

