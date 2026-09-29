Festiwalowy zestaw przetrwania? O tym trzeba pamiętać na epickiej imprezie

Przebojowy duet

Matt Rife nie tylko gromadzi miliony obserwujących na swych kontach w mediach społecznościowych, ale przyciąga nieprzebrane tłumy podczas występów na żywo. Ma też niemało doświadczeń z festiwali muzycznych, w których uczestniczył. Podzielił się nimi z publicznością. Na przykład festiwalowy zestaw przetrwania wygląda według niego tak: paski odświeżające do ust, krem z filtrem i wygodne buty. "Jeśli nie masz przy sobie którejś z tych rzeczy, ryzykujesz" - ostrzegał.

W "Rolling Loud. Film" Rife i Owen Wilson tworzą duet absolutnie nieprzewidywalny. Wspólnie starają się odszukać chłopca, który zagubił się w festiwalowym chaosie i tłumie ekscentrycznych postaci.

Ziona, najmłodszego uczestnika imprezy, zdecydowanie nieprzeznaczonej dla wczesnych nastolatków, zagrał Christian Convery, aktor dziecięcy, który zdobył popularność dzięki roli Gusa w doskonale ocenianym, post-apokaliptycznym serialu Netfliksa "Łasuch". Tamten występ przyniósł mu nagrodę Emmy dla najlepszego wykonawcy w kategorii "twórczość dla najmłodszych widzów i rodzin". Convery wcielił się również w młodego Frankensteina we "Frankensteinie" Guillermo del Toro (2025) oraz partnerował Anne Hathaway i Ewanowi McGregorowi w "Końcu ulicy Dębowej" (2026).

"Rolling Loud. Film" jest zatem pierwszą kinową przygodą, w dużej roli, urodzonego w 1995 roku Rife'a, ale już kolejną w karierze Convery'ego, który na świat przyszedł w 2009 roku. Kto komu udzielał lekcji aktorstwa? Być może film odpowie na to pytanie.

"Rolling Loud. Film": Fabuła

Co może pójść nie tak, gdy ojciec łamie wszelkie zasady i przemyca trzynastoletniego syna na największy hip-hopowy festiwal świata? Odpowiedź: absolutnie wszystko. To będzie dzień, którego żaden z nich nigdy nie zapomni.

"Rolling Loud. Film" to szalona komedia z Owenem Wilsonem, nakręcona podczas słynnego festiwalu Rolling Loud. Na ekranie pojawiają się prawdziwe gwiazdy współczesnego rapu, wśród nich Sexyy Red, Travis Scott oraz Ski Mask the Slump God, a także znany ze sceny komediowej, wspomniany Matt Rife.

"Rolling Loud. Film" w kinach od 2 października!

"Rolling Loud. Film" [trailer] materiały dystrybutora



