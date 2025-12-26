Epicki survivalowy thriller Netfliksa. Pełen akcji hit przyszłego roku?

"Alfa": o czym opowiada film?

"Alfa" to historia pogrążonej w żałobie kobiety, która szuka ukojenia na australijskim pustkowiu. Tam zostaje wciągnięta w bezwzględną i niebezpieczną grę w kotka i myszkę z seryjnym mordercą. W główną rolę wciela się Charlize Theron. Partnerują jej Taron Egerton i Erik Bana. Reżyserem jest Baltasar Kormákur.

"Nie mógłbym być bardziej podekscytowany" - mówił w wywiadzie dla serwisu Tudum Kormákur (“Katla", “Everest", “42 dni nadziei"). "Praca w surowej, pięknej Australii z trójką najbardziej utalentowanych i oddanych aktorów świata: Charlize Theron, Taronem Egertonem i Erikiem Baną, to prawdziwa przyjemność. Nawet wtedy, gdy wystawiam ich na ciężką próbę".

Reklama

Netflix udostępnił właśnie pierwszy teaser produkcji, który możecie obejrzeć tutaj.

"Alfa": kiedy i gdzie oglądać?

Film "Alfa" (oryg. "Apex") zadebiutuje w Netfliksie 24 kwietnia 2026 roku.

Zobacz też: Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku. Już zwiastun wbija w fotel