Eksplozja młodzieńczej energii. Wielka kariera stoi przed nimi otworem

Jedną z najważniejszych ról, kumpelki Ivy o imieniu Ella, reżyser George Jaques napisał dla Ruby Stokes, którą "Screen International" obwołał w 2023 roku "Gwiazdą Jutra" i która pojawiła się u boku George'a Clooneya w filmie "Jay Kelly" (2025).

W obsadzie znalazł się również Daniel Quinn-Toye, znany z młodzieżowego hitu serialowego "Sterling Point" (2026). Kolejne nazwiska to syn Nicka Cave'a Earl Cave ("The End of the F**ing World"), Conrad Khan ("County Lines", "Peaky Blinders") oraz debiutantka Jasmine Elcock, która zdobyła popularność jako finalistka programu "Britain's Got Talent". "Jest niesamowicie charyzmatyczna" - mówił o niej reżyser.

Quinn-Toye zagrał Jake'a, którego z Ivy połączy szczególna więź. "Jest fenomenalny" - nie krył radości reżyser. - "Chemia między nim a Bellą jest elektryzująca". O postaci kreowanej przez Khana Jaques mówił z kolei tak: "Archie jest częścią fajnej grupy, choć sam nie wie, jak się tam znalazł".

Earl Cave, występujący jako Ralph, wspominał o wrażeniu, jakie zrobił na nim scenariusz filmu: "Niezwykle pięknie napisany, bardzo wrażliwy, ale też zabawny. Rzadko trafia się film, który potrafi być śmieszny, mimo że opowiada o trudnym temacie".

Młodych bohaterów filmu aktor nazwał "dziwakami w najlepszym znaczeniu tego słowa": "Piękni dziwacy, którzy po prostu są tym, kim chcą być. O tym właśnie jest ten film".

"Sunny Dancer": Fabuła

Siedemnastoletnia Ivy (Bella Ramsey) jest przekonana, że czeka ją najgorsze lato życia. Cztery tygodnie na obozie wakacyjnym, w grupie outsiderów, których wcale nie chciała poznać - to brzmi jak katastrofa. A jednak w miejscu, gdzie nikt nie ma czasu na udawanie, Ivy znajduje paczkę znajomych, z którymi przeżywa NAJLEPSZE.LATO.EVER. Naładowany muzyką "Sunny Dancer" to intensywna, pełna radości i czarnego humoru opowieść o tym, że nieraz trzeba totalnie zburzyć swój plan, aby zacząć chłonąć świat wszystkimi zmysłami.

"Sunny Dancer" w kinach od 28 sierpnia!

"Sunny Dancer" [trailer] materiały dystrybutora



