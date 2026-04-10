"Drama", na którą czeka cały świat. To będzie największy hit tej wiosny

"Drama"

"Drama" rozkłada na czynniki pierwsze emocjonalną (nie)dojrzałość pokolenia wychowanego na aplikacjach randkowych. To film o miłości i wybaczeniu, ale też nie jest to klasyczne love story. To historia pary stojącej u progu wielkiej decyzji, która zamiast romantycznej kulminacji dostaje konfrontację z własnymi lękami, niedopowiedzeniami i pytaniem: czy naprawdę patrzymy w tym samym kierunku?

W rolach głównych w najnowszym filmie Kristoffera Borgliego ("Dream Scenario", "Chora na siebie") wystąpiły jedne z największych obecnie gwiazd Hollywood: Zendaya i Robert Pattinson. Partnerują im Alana Haim i Mamoudou Athie.

Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad "i". No chyba, że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.

"Przepis na morderstwo"

"Przepis na morderstwo" to stylowy, pełen napięcia thriller, który wciąga widza w mroczny świat zemsty, chciwości i rodzinnych sekretów. W roli głównej występuje rozchwytywany w ostatnim czasie w Hollywood Glen Powell ("Top Gun: Maverick", "Tylko nie ty"). Partnerują mu: nominowana do Złotego Globu Margaret Qualley ("Substancja", "Biedne istoty"), wielokrotnie nominowany do Oscara Ed Harris ("Truman Show", "Córka", serial "Westworld") oraz nominowana do nagrody BAFTA Jessica Henwick ("Glass Onion: Film z serii Na noże"). Za kamerą stanął John Patton Ford, twórca nagrodzonego Independent Spirit Award debiutu "Na złej drodze" ze zjawiskową Aubrey Plazą w roli głównej

Po premierze w Stanach Zjednoczonych "Przepis na morderstwo" podbił serca amerykańskich krytyków. Dziennikarze podkreślają charyzmę Powella, wyczucie komediowego timingu i magnetyzm. Produkcja studia A24 zbiera entuzjastyczne recenzje, a Powell, zdaniem wielu, jest w życiowej formie!

Wydziedziczony przez swoją bajecznie bogatą rodzinę Becket Redfellow (Powell) postanawia za wszelką cenę odzyskać należną mu fortunę. Na drodze do celu stoi jednak "tylko" jedna przeszkoda - musi po kolei wyeliminować siedmioro krewnych. W bezwzględnej grze o pieniądze nie ma miejsca na skrupuły, a każdy krok Becketa wciąga go coraz głębiej w niebezpieczną spiralę intryg i manipulacji. Jego działania splatają się w morderczo zabawną opowieść, pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji, tworzących perfekcyjnie poprowadzoną rozgrywkę.

"Zabawa w pochowanego 2"

Film "Zabawa w pochowanego" z 2019 roku opowiadał o świeżo poślubionej pannie młodej (Samara Weaving), która wchodząc do bogatej i mocno ekscentrycznej rodziny (Adam Brody, Henry Czerny, Andie MacDowell) swego męża (Mark O'Brien), zmuszona zostaje do udziału w uświęconej wieloletnią tradycją zabawie. Szybko zmienia się ona w zabójczą grę, w której każdy uczestnik walczy o przetrwanie.

Produkcja Tylera Gilletta i Matta Bettinelli-Olpina, czyli duetu Radio Silence, okazał się niespodziewanym sukcesem finansowym. Zarobił globalnie 57,6 mln dolarów przy budżecie kilkunastokrotnie mniejszym. Pewne było więc, że prędzej czy później doczeka się ona sequela. W niej powraca w głównej roli Samara Weaving, której partnerują tym razem Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng. Elijah Wood i David Cronenberg.

Znana z pierwszej części Grace nie ma czasu na dojście do siebie po tragicznych wydarzeniach. Okazuje się bowiem, że ekscentryczna rodzina, z którą zmierzyła się poprzednio, była tylko... jedną z wielu. Teraz na Grace czyhają inne osoby i ich rodziny, a stawką w "zabawie w pochowanego" jest panowanie nad światem. Na szczęście, albo i nieszczęście, Grace będzie mogła stawić im czoła wraz ze swoją siostrą. To, że się nie dogadują, to zupełnie inna sprawa.

"Super Mario Galaxy Film"

"Super Mario Galaxy Film" to kontynuacja animacji sprzed trzech lat, która okazała się gigantycznym sukcesem i zarobiła w kinach aż 1,36 mld dolarów. Sequel idzie w jej ślady, bo po zaledwie klku dniach na ekranach w części tylko krajów świata już ma na swoim koncie niemal 400 milionów.

Co tym razem nas czeka? Po tym jak Mario i Luigi udaremnili plan Bowsera na poślubienie Księżniczki Peach, muszą teraz zmierzyć się z nowym zagrożeniem ze strony jego syna. Bowser Jr. jest zdeterminowany, by uwolnić swojego uwięzionego ojca i przywrócić potęgę swojej rodziny.

Z pomocą starych i nowych sojuszników bracia wyruszają w międzygwiezdną podróż, przemierzając kolejne planety, aby powstrzymać ambitnego dziedzica i jego niebezpieczną misję.

"Łobuz"

"Łobuz" to entuzjastycznie przyjęty na zeszłorocznym festiwalu w Cannes debiut reżyserski aktora Harrisa Dickinsona ("Babygirl", "W trójkącie"). Lazurowe Wybrzeże opuścił on między innymi z wyróżnieniem FIPRESCI w sekcji Un Certain Regard.

Tytułowy "Łobuz", brawurowo zagrany przez Franka Dillane'a, to młody Londyńczyk toczący codzienną walkę o przetrwanie. Dni spędza na ulicy lub w mieszkaniach znajomych, nieustannie poszukując choćby prowizorycznego schronienia - miejsca, gdzie mógłby zostawić swoje rzeczy i na chwilę poczuć się bezpiecznie. Kiedy nieznajomy mężczyzna wyciąga do niego pomocną dłoń, Mike postanawia skorzystać z nadarzającej się okazji.

Bohater Dickinsona potrafi być subtelny i niewinny, pełen uroku kojarzącego się z chłopięcą niedojrzałością, by w jednej chwili przemienić się w drapieżnika i manipulatora. W drobnej, szczupłej postaci Mike'a aktor zawarł dziecięcą złość, młodzieńczą beztroskę i ogromny głód bliskości, ale też agresję wybuchającą w najmniej spodziewanych momentach. "Łobuz" jest hołdem dla kina Mike'a Leigh, a zarazem dla klasycznych brytyjskich filmów spod znaku "młodych gniewnych" - kina, w którym czułość i humor idą w parze z uważną obserwacją i przenikliwą krytyką relacji społecznych.

"Dyrygent"

"Dyrygent" to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film - a konkretnie sprawą Bambini di Praga - eksplorujący relacje, w których niewinność doświadcza przemocy i władzy nadużywanej bez skrupułów.

Czechy, początek lat 90. Trzynastoletnia Karolína zostaje przyjęta do prestiżowego żeńskiego chóru o światowej sławie, dołączając do swojej starszej siostry i innych utalentowanych dziewcząt.

Jej niezwykły głos szybko zwraca uwagę cenionego, lecz tajemniczego dyrygenta. Początkowo wyróżnienie to wydaje się sukcesem, jednak wkrótce Karolína odkryje, jak wysoką cenę przyjdzie jej zapłacić za ten przywilej.

"Dmuchawce"

Ten wyjątkowo kojący, chwytający za serce i fascynujący film animowany łączy oszałamiającą mikrofotografię natury z unikalną animacją. "Dmuchawce" pokazują nam, że natura to coś więcej niż tło naszych działań, że wszystkie małe rzeczy wokół nas są ważne, że najmniejsze źdźbło trawy może wzruszyć do łez, a naszą siłą jest jedność ze wszystkimi stworzeniami i ochrona naszej planety.

Dendelion, Baraban, Léonto i Taraxa to niezwykła rodzina wrażliwych, delikatnych i malutkich - a zarazem pełnych odwagi - dmuchawców, które zostają oddzielone od rośliny matki, gdy Ziemię dotyka katastrofa. Szczęśliwie uratowane z nuklearnej eksplozji, która zniszczyła ich raj, zostają rzucone w kosmos i wyruszają w magiczną, międzyplanetarną przygodę, by znaleźć nowy dom i osiedlić się w nim na stałe. Przemierzając gwiezdne konstelacje w poszukiwaniu nowego miejsca, napotykają niebezpieczeństwa ze strony stworzeń większych od siebie i nieznanych żywiołów.

"Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie"

Po dziesięciu latach na ekrany polskin kin powraca kultowy komediodramat "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie". Film stał się przebojem kasowym na całym świecie i doczekał się wpisania do Księgi Rekordów Guinnessa. Doczekał się remake'ów w ponad dwudziestu krajach, w tym także u nas. Jedną z głównych ról zagrała uwielbiana zarówno w Polsce, jak i we Włoszech Kasia Smutniak.

Siedmioro długoletnich przyjaciół spotyka się na kolacji. Dla urozmaicenia wieczoru rozpoczynają zabawę polegającą na dzieleniu się między sobą treścią każdego SMS-a, e-maila lub rozmowy telefonicznej, jakie otrzymują w trakcie spotkania. Kiedy tym samym wiele tajemnic zaczyna wypływać na światło dzienne, niewinna gra rodzi konflikty, które niełatwo będzie zażegnać…