Brawurowa przygoda pełna akcji. Takiej obsady można tylko pozazdrościć

"Fontanna Młodości": intrygujący film przygodowy

"Fontanna Młodości" to historia rodzeństwa (Krasinski i Portman), które od lat nie chce mieć ze sobą nic wspólnego. Ich drogi spotykają się, kiedy wyruszają na pełną przygód i niebezpieczeństw podróż w poszukiwaniu mitycznej, tytułowej Fontanny Młodości. Wyprawa odmieni ich życie.

Reżyserem film jest Guy Ritchie ("Przekręt", "Dżentelmeni", "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani"), za scenariusz odpowiada James Vanderblit ("Krzyk", "Krzyk VI", "Krzyk VII"). Główne role zagrają John Krasinski, Natalie Portman, Domhnall Gleeson, Eiza Gonzalez oraz Stanley Tucci. Produkcja była kręcona w Kairze, Londynie, Wiedniu, Rzymie i Tajlandii.

Premiera zaplanowana jest na 23 maja w serwisie Apple TV+.

Eiza González: kariera Meksykanki nabiera tempa

Eiza González jest obecnie jednym z najgorętszych nazwisk Hollywood. Aktorka zaczynała swoją karierę od ról w meksykańskich telenowelach, jednak od kilku lat coraz częściej pojawia się w kinowych i streamingowych anglojęzycznych hitach. Widzowie mogą ją pamiętać z ról w takich produkcjach jak "Baby Driver", "O wszystko zadbam", "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", "Aelita: Battle Angel", "Godzilla vs. Kong" czy "Ambulans", serialach "Ekstrapolacje" czy "Pan i pani Smith".

Eiza González: "Problem trzech ciał" zmienił bieg jej kariery

W 2024 roku Gonzalez dodała do swojej filmografii aż trzy głośne produkcje. Pierwszą z nich był jeden z najoryginalniejszych seriali science fiction Netfliksa, czyli "Problem trzech ciał". To adaptacja pierwszego tomu fantastycznej trylogii "Wspomnienie o przeszłości Ziemi" Liu Cixina. Pierwsza część cyklu to "Problem trzech ciał". Kolejne to "Ciemny las" i "Koniec śmierci".

