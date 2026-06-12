79-latek powraca w wielkim stylu. Właśnie nakręcił najlepszy film od dawna

"Dzień objawienia"

79-letni Steven Spielberg powraca z najlepszym filmem od dawna. Twórca zawsze chętnie podejmował temat fascynacji nieznanym i kontaktów z obcą cywilizacją, czego dowodem są "Bliskie spotkania trzeciego stopnia" oraz "E.T.". "Dzień objawienia" nazywany jest domknięciem tej nieformalnej trylogii.

Nową historię science fiction genialny reżyser stworzył we współpracy ze scenarzystą Davidem Koeppem, z którym pracował wcześniej nad serią "Park jurajski" oraz filmem "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki". W rolach głównych występują największe gwiazdy kina: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell i Henry Lloyd-Hughes.

Prezenterka pogody (Blunt) wywołuje panikę i uruchamia falę spekulacji po tym, jak w czasie transmisji na żywo nagle zaczyna mówić w tajemniczym obcym języku. Zaczynają się spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi. Analityk ds. cyberbezpieczeństwa Daniel (O'Connor) orientuje się, że prawdopodobnie jest jedyną osobą, która choć nie wie jak to możliwe, rozumie ten język i może przetłumaczyć go na angielski. Jego zdaniem ludzkość ma prawo poznać prawdę, więc postanawia upublicznić przesłanie od obcych. Ta decyzja prowadzi go do konfliktu ze stroną rządową, reprezentowaną przez agenta Scanlona (Firth), która nie cofnie się przed niczym, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy.

"Savage House"

Claire Foy i Richard E. Grant grają główne role w filmie "Savage House" w reżyserii Petera Glanza. To kostiumowa czarna komedia osadzona w XVIII wieku na tle ogromnej epidemii ospy oraz powstania jakobickiego.

Satyryczna opowieść przedstawia losy sir Chaunceya Savagea (Grant) i lady Savage (Foy) oraz ich ślepej pogoni za lepszym życiem. Pojedynki, dekadencja i rozlew krwi tworzą szaloną historię o klasach społecznych i władzy.

W filmie wystąpili również Bel Powley oraz Jack Farthing, a także Roger Ashton-Griffiths, Sebastian Armesto, Kila Lord Cassidy, Richard McCabe, Vicki Pepperdine oraz Pip Torrens. Dla Glanza, który jest również scenarzystą produkcji, to powrót za kamerę po długich dwunastu latach, kiedy nakręcił komedię obyczajową "Bardzo długi tydzień".

"Drugie życie"

"Drugie życie" - zdobywca nagrody publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji - to emanujący optymizmem i pogodą ducha portret dojrzałej kobiety, w którą wciela się Carmen Maura ("Kobiety na skraju załamania nerwowego", "Volver").

María Ángeles od czterdziestu lat mieszka w słonecznym apartamencie w sercu marokańskiego Tangeru. To miejsce, które pamięta jej miłość, codzienne rytuały i całe życie zapisane w ścianach, meblach i drobnych gestach. Gdy zostaje zmuszona do opuszczenia swojego domu, nie potrafi się z tym pogodzić - bo dom to nie tylko adres, lecz część tożsamości. To, co początkowo wydaje się bolesną koniecznością, nieoczekiwanie stanie się jednak nowym początkiem. W życiu Marii Ángeles pojawi się miejsce zarówno na nowe grono przyjaciół, jak i na niespodziewaną miłość.

Nowy film Maryam Touzani ("Turkusowa suknia") to poruszająca i uskrzydlająca opowieść o przywiązaniu do miejsca, o dojrzałym życiu bez rezygnacji z siebie i o kobiecej niezależności, która nie zna wieku. Na ekranie zachwyca Carmen Maura, ikona filmów Almodóvara, tworząc jedną z najbardziej magnetycznych i energetycznych ról ostatnich lat - pełną humoru, uporu i czułości. "Drugie życie" to kino delikatne, słoneczne i bliskie widzowi. Opowieść o tym, że czasem, by ocalić siebie, trzeba zawalczyć o swój dom. I że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa.

"Kumotry"

Film dokumentalny "Kumotry" w reżyserii Emilii Śniegoskiej opowiada historię przyjaźni dwóch kobiet zamieszkujących wymierającą polską wieś w rumuńskich Karpatach.

Hanka i Bronka pochowały już mężów, dzieci wyjechały za granicę w poszukiwaniu innych, lepszych perspektyw. Pomimo tego samodzielne i niezależne bohaterki imponują pogodą ducha, choć ich rzeczywistość nieubłaganie odchodzi w przeszłość. Pozostają wspomnienia o czasach, które już nie wrócą - i wspólne stawianie czoła wyzwaniom codzienności.

Nostalgiczny obraz zachwyca bezpretensjonalnym humorem i zdjęciami, oddającymi urok karpackiego pogórza. Reżyserka tworzy wzruszający film o pamięci, przyjaźni i przemijaniu. Portret bohaterek, które są dla siebie wszystkim, skłania do przewartościowania priorytetów i spojrzenia na rzeczywistość z mniej uczęszczanej strony.

"Sny o słoniach"

Szaleni naukowcy i podróżnicy to ulubieni bohaterowie filmów legendarnego reżysera Wernera Herzoga. Jego nowy dokument "Sny o słoniach" skupia się na postaci dr Steve'a Boyesa. Mężczyzna obsesyjnie tropi olbrzymie słonie nazywane duchami, których daleki krewniak jako trofeum został wystawiony w muzeum w Waszyngtonie.

Obserwujemy ekspedycję Bouyesa do Angoli, na niezamieszkałe tereny wielkości Anglii, które tubylcy nazywają końcem świata. Herzog dokumentuje obsesje, marzenia i niezwykłą wyobraźnię swojego bohatera, zadając pytanie, czy nie lepiej, żeby słonie pozostały poza ludzkim zasięgiem i funkcjonowały jako tytułowe duchy? A marzenia o kontakcie z dzikością pozostały tylko w naszych snach?

"Willow i tajemniczy las"

Tytułowa bohaterka przygodowego fantasy "Willow i tajemniczy las" odziedziczyła nie tylko cały majątek po swej babci, ale także tajemną księgę magii. Okazuje się, że jest potomkinią całej llinii czarownic. Przy pomocy księgi przywołuje czarownika Grimoo, który ma jej pomóc obudzić służące jej moce ognia.

Wszystko byłoby piękne, gdyby nie to, że jej ojciec planuje sprzedać las, a to z niego wywodzi się cała magia, którą Willow posiada. Nie ma już wiele czasu aby obudzić w sobie pełną moc i wraz z trzema innymi czarownicami uratować istnienie pradawnego, czarodziejskiego lasu.