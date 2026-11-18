Za nami tydzień pełen emocjonujących filmowych podróży wzbogaconych o edukujące prelekcje, interesujących debat oraz Q&A z twórcami. W programie jubileuszowej edycji Pięciu Smaków znalazły się aż 62 tytuły, w tym kluczowe dzieła bohaterów tegorocznej retrospektywy, Tsui Harka i Na Hong-jina, odrestaurowane klasyki, intrygujące tytuły poświęcone tematowi duchowości czy współczesne hity, które w krajach Azji cieszą się dużym uznaniem i popularnością.

20. edycja Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: Znamy zwycięzców konkursu Nowe Kino Azji

17 listopada wyłoniono zwycięzców 20. edycji Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków. W tym roku People's Jury obradowało w składzie: Xiang Hu, Heeyeon Park, Irene Bakola, Hanhee Oh, Gaia Ferrazzano, Weronika Murek, Mikołaj Drobczyński, Julia Kobielska oraz Igor Kaj.

Podczas uroczystej gali w kinie Muranów ogłoszono, że Grand Prix 20. Pięciu Smaków i nagrodę 25 tysięcy złotych, ufundowaną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, otrzyma "Riverstone" w reżyserii Lalitha Rathnayakego. To film drogi i dramat psychologiczny ze Sri Lanki, który opowiada o trzech policjantach eskortujących młodego więźnia przez górzyste tereny. Pozornie rutynowa podróż w zamkniętej przestrzeni policyjnego auta staje się konfrontacją przekonań, napięć etnicznych oraz moralnych dylematów. Oto słowa uzasadnienia jury:

"Dla filmu, w którym ograniczenie przestrzeni zwiększa dramatyczne napięcie, aż na tle bezkresnego krajobrazu konstelacje losów bohaterów ułożą się w nieoczekiwaną całość".

Z kolei honorowe wyróżnienie trafiło do "Odsłuchu" w reżyserii Lê Bảo. Głównym bohaterem jest Ninh, mechanik w średnim wieku, który zajmuje się montowaniem mierników poziomu hałasu w domach prywatnych i przestrzeniach publicznych. Podczas gdy zawodowo nieustannie mierzy dźwięki otoczenia, w życiu prywatnym zmaga się z bolesną ciszą oraz rozpadem więzi rodzinnych. Film odchodzi od tradycyjnej, linearnej narracji, a surrealistyczne sekwencje oraz warstwa dźwiękowa odgrywają tu ważniejszą rolę niż klasyczne dialogi.

"Dla filmu, który porusza się przez sensoryczne doświadczenia życia w Wietnamie; wielogłosowa historia - tak głośna jak i cicha - której nie trzeba rozumieć, wystarczy poczuć" - uzasadniało People's Jury.

20. Pięć Smaków nadal trwa. Filmy można obejrzeć również online

Choć wydarzenie w Warszawie dobiegło końca, widzowie mają czas aż do 6 grudnia, by obejrzeć filmy online na oficjalnej stronie festiwalu. W bibliotece można znaleźć ponad 50 tytułów, w tym m.in. obie nagrodzone produkcje. Nasze polecenia dostępnych filmów znajdziecie tutaj, otwiera się w nowym oknie.

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