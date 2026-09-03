Święto kina azjatyckiego w Polsce. Na taką retrospektywę czekaliśmy latami

Jubileuszowa odsłona Festiwalu Filmowego Pięć Smaków odbywa w Roku Ognistego Konia, który jest symbolem odwagi, energii i ruchu. Podczas wyjątkowej, 20. edycji organizatorzy zapraszają festiwalowiczów do współtworzenia wydarzenia, wracają do początków imprezy, jednocześnie przypominając klasykę kina i ukazując, w jakim kierunku zmierzają azjatyccy twórcy.

20. edycja Pięć Smaków: co znajdzie się w programie? Retrospektywy Tsui Harka i Na Hong-jina

Podczas 20. edycji nie zabraknie retrospektyw cenionych twórców. Po latach starań w programie znajdzie się pierwszy w Polsce portret twórczości Tsui Harka, jednego z najważniejszych autorów hongkońskiego kina gatunkowego. To właśnie dzięki niemu, wizjonierskiemu reformatorowi, w drugiej połowie lat 80. Hongkong stał się jednym z najbardziej ekscytujących filmowo miejsc na świecie. Sekcja poświęcona Tsuiowi będzie składać się z ośmiu filmów, wśród których są "Kaczka po pekińsku", "Ostrze" czy "Pewnego razu w Chinach".

W programie znajdzie się także retrospektywa Na Hong-jina, bezkompromisowego obserwatora współczesności Korei Południowej oraz autora najdroższego filmu w historii kina koreańskiego, "Witajcie w Hope", który został entuzjastycznie przyjęty przez canneńską publiczność. Retrospektywa obejmie pełne spektrum twórczości reżysera - od mrocznych kryminałów, przez hipnotyczny szamanistyczny horror, po monumentalne kino gatunkowe o niemal apokaliptycznej skali.

Kadr z filmu "Witajcie w Hope" materiały prasowe

20. edycja będzie także świetną okazją, by wspólnie powrócić do filmów, które przy poprzednich odsłonach rozgrzewały festiwalową publiczność. Sekcja Jubileuszowa powstała na podstawie głosów widzów, którzy wybrali tytuły istotne dla historii Pięciu Smaków. To podróż przez dwie dekady kina azjatyckiego widzianego z perspektywy festiwalu i jego publiczności. W tej wyjątkowej sekcji zobaczyć będzie można m.in. takie produkcje jak "Kot do wynajęcia" (reż. Naoko Ogigami, Japonia 2012), "Mikrosiedlisko" (reż. Jeon Go-woon, Korea Południowa 2017), "13 zabójców" (reż. Takashi Miike, Japonia 2010), "Ploy" (reż. Pen-Ek Ratanaruang, Tajlandia 2007) czy "Hema Hema" (reż. Khyentse Norbu, Butan 2016).

Jubileuszowa edycja festiwalu Pięć Smaków: daty, miejsce

20. edycja Festiwalu Filmowego Pięć Smaków odbędzie się w Warszawie w dniach 10-17 listopada 2026 roku, a online potrwa aż do 6 grudnia. Sprzedaż karnetów na wydarzenie już ruszyła.

Zobacz też:

Zmiany w obsadzie hitu wywołały burzę. Co sądzi o swojej zastępczyni?