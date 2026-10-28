Polacy zobaczą to po raz pierwszy. Kultowe arcydzieła trafią na ekrany

Festiwal Pięć Smaków to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń przez wszystkich fanów kina azjatyckiego. Organizatorzy już od 20 lat przybliżają polskiej publiczności znakomite i nieoczywiste produkcje z tego różnorodnego regionu świata, które rzadko trafiają do regularnej dystrybucji. Udział w wydarzeniu jest zatem niepowtarzalną okazją na obejrzenie starannie wyselekcjonowanych tytułów, które umożliwiają poznanie i lepsze zrozumienie kultury Azji.

20. Pięć Smaków: odrestaurowana klasyka na wielkim ekranie

W ostatnich latach klasyki kina coraz częściej poddawane są procesowi restauracji, by następnie ponownie trafić do obiegu kinowego czy festiwalowego. Podczas jubileuszowej edycji Pięciu Smaków widzowie będą mieli możliwość obejrzenia ważnych tytułów, które wcześniej nie trafiły do naszego kraju.

W sekcji Odrestaurowane arcydzieła znalazło się pięć filmów, które z pewnością nie tylko będą punktem wyjścia do licznych rozmów, ale i pozwolą zrozumieć zjawiska, które ukształtowały dzisiejsze kino.

"A Annie dalej swoje", 1989, reż. Pradip Krishen (polska premiera) - Guru-śiśa to w kulturze indyjskiej wzorzec relacji nauczyciel-uczeń, od setek lat wyznaczający standard w edukacji. Opiera się na bliskości, ale i poszanowaniu hierarchii. Nauczyciel jest tu nie tyle partnerem, ile zwierzchnikiem, którego pozycji się nie kwestionuje, strażnikiem porządku społecznego i akademickiego - konserwatywnego, pozbawiającego indywidualności, pełnego podejrzeń względem pomysłów studentów, takich jak choćby nasadzenia drzew wzdłuż torów kolejowych, gdy komisja egzaminacyjna oczekuje klasycznego projektu budynku użyteczności publicznej.

Bohater Pradipa Krishena, Anand "Annie" Grover, nie zamierza podporządkować się regułom systemu i już po raz piąty powtarza ostatni rok studiów, bo własne ideały stawia wyżej niż dyplom. Są kreatywni, niecierpliwi, idealistyczni - marzą o ulepszaniu świata i złamaniu systemu. W barwnej, satyrycznej, pulsującej psychodeliczną muzyką lat 70. opowieści wybrzmiewa konflikt między indywidualnością a narzuconymi rozwiązaniami i schematami.

"Idę z mnichem", 1984, reż. Khom Akadet (polska premiera) - Ścigany przez lokalnych zbirów, zbieg trafia pod opiekę wędrującego mnicha. Razem przemierzają bezdroża Tajlandii, gdzie nie brakuje zakapiorów, których trzeba spacyfikować, jak i kolejnych okazji do wystawienia cierpliwości mnicha na próbę. Ich podróż szybko zamienia się w serię absurdalnych spotkań, bijatyk i nieoczekiwanych lekcji samodyscypliny.

Kadr z filmu "Idę z mnichem" (1984) Pięć Smaków materiały prasowe

"Idę z mnichem" to szalona mieszanka kina akcji, slapstickowej komedii, buddyjskiej przypowieści o karmicznych relacjach i spaghetti westernu osadzonego na tajskiej prowincji. W rolach głównych wystąpiły dwie legendy tajskiego kina: Sombat Metanee i Sorapong Chatree, a za kamerą stanął Khom Akadet, jeden z najważniejszych twórców złotej ery gatunku.

"Zabójcze motyle", 1979, reż. Tsui Hark (europejska premiera) - Pewien uczony zajmuje się serią tajemniczych zgonów wśród adeptów sztuk walki, wywołanych - na co wiele wskazuje - przez chmary motyli. Wraz z parą wojowników zostaje zaproszony do ponurego zamku rodziny Shen, by rozwikłać zagadkę, co narazi bohaterów na śmiertelne niebezpieczeństwo. Kto stoi za zabójstwami i w jaki sposób kontroluje motyle?

Zaliczany do nurtu Hongkońskiej Nowej Fali, debiut Tsui Harka jest filmem zadziwiającym, łączącym motywy charakterystyczne zarówno dla kinematografii azjatyckich, jak i zachodnich: elementy wuxia, fantasy, horroru, filmu detektywistycznego, a nawet inspiracje twórczością Alfreda Hitchcocka.

"Miasto smutku", 1989, reż. Hou Hsiao-hsien (polska premiera) - Po przegranej wojnie Japonia przekazuje zwierzchnictwo nad Tajwanem Republice Chińskiej. Dla mieszkańców wyspy pierwsze lata nowych rządów okazują się wyjątkowo brutalne - Tajwan opanowuje kryzys gospodarczy i społeczny chaos. W centrum tych historycznych przemian znajduje się rodzina Lin, mieszkająca w portowym mieście Keelung. Najstarszy brat próbuje utrzymać rodzinny interes, drugi znika na wojnie, trzeci wraca z traumą i wplątuje się w szemrane interesy, a najmłodszy - niemy fotograf Wen-ching - związuje się z lewicującymi intelektualistami. Gdy 28 lutego 1947 roku wybuchają krwawo stłumione protesty, bracia są uczestnikami wydarzeń rozpoczynających wieloletni okres Białego Terroru.

Nagrodzone pierwszym dla Tajwanu Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji, "Miasto smutku" to także pierwszy film w historii zrealizowany w takiej skali, opowiadający o tym, co wydarzyło się po 28 lutego 1947, w erze Białego Terroru. W rolę najmłodszego brata, Wen-chinga, wcielił się znany hongkoński aktor Tony Leung Chiu Wai.

"Kaczka po pekińsku", 1986, reż. Tsui Hark (polska premiera) - W 1913 roku Chiny znajdują się w stanie chaosu - przy słabej władzy centralnej skorumpowani generałowie rywalizują o wpływy. Pewnej nocy w pogrążonym w historycznej zawierusze Pekinie przecinają się ścieżki trzech różnych kobiet. Jedna z nich podąża za pudełkiem kosztowności, druga marzy o karierze aktorskiej w operze, trzecia ma do wykonania niebezpieczną misję. Czy uda im się przetrwać, gdy w powietrzu latają kule, a każda spotkana osoba może okazać się zdrajcą?

"Kaczkę po pekińsku" uznaje się za największe arcydzieło w dorobku reżysera. Film jest mieszanką tropów i gatunków - od slapstickowej komedii, przez łotrzykowski film szpiegowski, po dramat historyczny. Tsui Hark składa tym filmem hołd chińskiej operze i kobiecym bohaterkom, a do współpracy zaprosił największe gwiazdy hongkońskiego kina: Cherie Chung, Sally Yeh i Brigitte Lin.

20. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: w Warszawie i online

20. Festiwal Filmowy Pięć Smaków odbędzie się w Warszawie w dniach 10-17 listopada 2026 roku. Odsłona online potrwa aż do 6 grudnia.

Zobacz też:

Wszystkie części polskiego hitu w jednym miejscu. Pojawiła się data premiery, otwiera się w nowym oknie