Nie będzie czasu na sen. Poznaliśmy program jubileuszowej edycji Pięciu Smaków

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Organizatorzy festiwalu Pięć Smaków odsłonili już wszystkie karty - poznaliśmy program jubileuszowej edycji Festiwalu Filmów Azjatyckich. W tym roku widzowie będą mogli obejrzeć aż 61 produkcji, z których wiele będzie dostępne również online.

Mężczyzna w granatowej marynarce i brązowym golfie stoi na deszczu, kadr z filmu "Witajcie w Hope"
Kadr z filmu "Witajcie w Hope"materiały prasowe

"20. Pięć Smaków to kino, które wyprzedza nasze spojrzenie na Azję. Wietnamska kinematografia wymykająca się stereotypom, retrospektywy mistrzów filmowej brawury, opowieści przekraczające granice tego, co duchowe, odważne głosy nowego pokolenia i dzieła uznanych autorek i autorów. Festiwal nie tylko pokazuje, co dzieje się dziś w azjatyckim kinie - pomaga dostrzec, co za chwilę będzie miało znaczenie. Jubileuszowa edycja to kolejny rozdział tej podróży. Nad duchową aurą w tym roku czuwa Ognisty Koń - symbol nieposkromionej energii, która pędzi przed siebie. Taka będzie też 20. edycja Pięciu Smaków: pełna odkryć i intensywności, a zarazem kina, które nie ogląda się za siebie" - zapowiedział Łukasz Mańkowski, dyrektor artystyczny festiwalu.

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Podczas jubileuszowej edycji widzowie będą mieli okazję zapoznać się z aż 61 tytułami, które zostaną zaprezentowane w dziewięciu sekcjach. Nie zabraknie retrospektyw cenionych twórców, wnikliwego spojrzenia na nowe kino Azji czy filmowej refleksji nad duchowością. W repertuarze znalazło się również miejsce na produkcje, które budowały tożsamość festiwalu i zachwyciły widzów w ubiegłych latach.

Zobaczcie, co znalazło się w programie 20. edycji:

  • Retrospektywa Tsui Harka - spotkanie z wizjonerskim reformatorem i jednym z najważniejszych twórców światowego kina popularnego! To podróż przez żywioł gatunków: od wystawnego wuxia po kostiumową komedię, która pędzi w szaleńczym tempie.
Dwie osoby w tradycyjnych, ozdobnych kostiumach scenicznych z mocnym makijażem siedzą obok siebie przy stole pełnym kosmetyków, skupione na przygotowaniach do występu teatralnego.
"Kaczka po pekińsku" (1986), reż. Tsui HarkPięć Smakówmateriały prasowe
  • Retrospektywa Na Hong-jina - spotkanie z jednym z najbardziej wyrazistych autorów Nowego Kina Koreańskiego. Wizjoner i prowokator, mistrz niepokoju, który z bezwzględną precyzją zgłębia mroczne zakamarki ludzkiej natury i wystawia na próbę nasze poczucie rzeczywistości.
  • Fokus: Wietnam - selekcja filmów, które powracają do burzliwej historii kraju, przyglądają się gwałtownie zmieniającej się współczesności, podejmują ważne tematy społeczne i odważnie eksplorują kino gatunkowe. Wietnamskie kino w całej swojej różnorodności - nieoczywiste, żywe i wymykające się schematom.
  • Poetyki duchowości - sekcja poświęcona filmom, które nie tylko opowiadają o doświadczeniu transcendencji, ale same stają się jego nośnikiem. To kino, które zaprasza do kontemplacji, otwiera przestrzeń dla niewidzialnego i przypomina, że to, co duchowe, nie zawsze musi być nazwane wprost.
  • Sekcja Jubileuszowa - pierwsza w historii festiwalu sekcja wybrana bezpośrednio przez pięciosmakową publiczność! Dziesięć filmów, które przez dwie dekady zachwycały, poruszały i budowały tożsamość Pięciu Smaków, powraca w programie wyłonionym w głosowaniu. Tytuły będą dostępne online.

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Paulina Gandor
Paulina Gandor
  • Konkurs Nowe Kino Azji - konkurs, w którym spotykają się najciekawsze nowe głosy azjatyckiego kina. Dziesięć krajów, świeże perspektywy i twórczynie oraz twórcy, którzy odważnie poszukują własnego języka, opowiadając o świecie w ciągłym ruchu przemian.
  • Asian Cinerama - panorama współczesnego kina Azji w całej jego różnorodności: od wysokobudżetowych gatunkowych produkcji i wielkich hitów po odważne kino arthouse'owe i niezależnie zrealizowane perełki, które podbiły najważniejsze festiwale regionu. Sekcja dla tych, którzy chcą odkrywać Azję bez ograniczeń i schematów.
  • Odrestaurowana klasyka - wielkie dzieła azjatyckiego kina powracają na ekran, by zachwycać, zaskakiwać i wybrzmiewać na nowo. To spotkanie z filmami, które przetrwały próbę czasu, a dziś - oglądane z innej perspektywy - odsłaniają nowe znaczenia. Rzadko obecne w zachodnim kanonie, przypominają o twórczej energii swoich epok i o tym, że klasyka nigdy nie jest zamkniętym rozdziałem.
  • Odwrócone spojrzenia - kino powstające pomiędzy kulturami, językami i estetykami, łącząc azjatyckie doświadczenia z tradycją polskiej szkoły filmowej. Zebrane w dwa zestawy filmów krótkometrażowych, "Odwrócone spojrzenia" to osobiste opowieści o migracji, tożsamości, rodzinie i społecznych pęknięciach - filmy, które nie wygładzają różnic, lecz wydobywają z nich twórcze napięcie. Dwa programowe bloki, "Zderzenia estetyk" i "Systemowe pęknięcia", zapraszają do spojrzenia na Polskę i Azję z perspektywy tych, którzy żyją pomiędzy nimi.

Pięć Smaków 2026: daty, miejsce

20. Festiwal Filmowy Pięć Smaków odbędzie się w Warszawie w dniach 10-17 listopada 2026 roku. Odsłona online potrwa aż do 6 grudnia.

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