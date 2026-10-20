"20. Pięć Smaków to kino, które wyprzedza nasze spojrzenie na Azję. Wietnamska kinematografia wymykająca się stereotypom, retrospektywy mistrzów filmowej brawury, opowieści przekraczające granice tego, co duchowe, odważne głosy nowego pokolenia i dzieła uznanych autorek i autorów. Festiwal nie tylko pokazuje, co dzieje się dziś w azjatyckim kinie - pomaga dostrzec, co za chwilę będzie miało znaczenie. Jubileuszowa edycja to kolejny rozdział tej podróży. Nad duchową aurą w tym roku czuwa Ognisty Koń - symbol nieposkromionej energii, która pędzi przed siebie. Taka będzie też 20. edycja Pięciu Smaków: pełna odkryć i intensywności, a zarazem kina, które nie ogląda się za siebie" - zapowiedział Łukasz Mańkowski, dyrektor artystyczny festiwalu.

Pięć Smaków 2026: tego wydarzenia nie może przegapić żaden fan Azji. Ogłoszono program tegorocznej edycji

Podczas jubileuszowej edycji widzowie będą mieli okazję zapoznać się z aż 61 tytułami, które zostaną zaprezentowane w dziewięciu sekcjach. Nie zabraknie retrospektyw cenionych twórców, wnikliwego spojrzenia na nowe kino Azji czy filmowej refleksji nad duchowością. W repertuarze znalazło się również miejsce na produkcje, które budowały tożsamość festiwalu i zachwyciły widzów w ubiegłych latach.

Zobaczcie, co znalazło się w programie 20. edycji:

Retrospektywa Tsui Harka - spotkanie z wizjonerskim reformatorem i jednym z najważniejszych twórców światowego kina popularnego! To podróż przez żywioł gatunków: od wystawnego wuxia po kostiumową komedię, która pędzi w szaleńczym tempie.

"Kaczka po pekińsku" (1986), reż. Tsui Hark Pięć Smaków materiały prasowe

Retrospektywa Na Hong-jina - spotkanie z jednym z najbardziej wyrazistych autorów Nowego Kina Koreańskiego. Wizjoner i prowokator, mistrz niepokoju, który z bezwzględną precyzją zgłębia mroczne zakamarki ludzkiej natury i wystawia na próbę nasze poczucie rzeczywistości.

Fokus: Wietnam - selekcja filmów, które powracają do burzliwej historii kraju, przyglądają się gwałtownie zmieniającej się współczesności, podejmują ważne tematy społeczne i odważnie eksplorują kino gatunkowe. Wietnamskie kino w całej swojej różnorodności - nieoczywiste, żywe i wymykające się schematom.

Poetyki duchowości - sekcja poświęcona filmom, które nie tylko opowiadają o doświadczeniu transcendencji, ale same stają się jego nośnikiem. To kino, które zaprasza do kontemplacji, otwiera przestrzeń dla niewidzialnego i przypomina, że to, co duchowe, nie zawsze musi być nazwane wprost.

Sekcja Jubileuszowa - pierwsza w historii festiwalu sekcja wybrana bezpośrednio przez pięciosmakową publiczność! Dziesięć filmów, które przez dwie dekady zachwycały, poruszały i budowały tożsamość Pięciu Smaków, powraca w programie wyłonionym w głosowaniu. Tytuły będą dostępne online.

Konkurs Nowe Kino Azji - konkurs, w którym spotykają się najciekawsze nowe głosy azjatyckiego kina. Dziesięć krajów, świeże perspektywy i twórczynie oraz twórcy, którzy odważnie poszukują własnego języka, opowiadając o świecie w ciągłym ruchu przemian.

Asian Cinerama - panorama współczesnego kina Azji w całej jego różnorodności: od wysokobudżetowych gatunkowych produkcji i wielkich hitów po odważne kino arthouse'owe i niezależnie zrealizowane perełki, które podbiły najważniejsze festiwale regionu. Sekcja dla tych, którzy chcą odkrywać Azję bez ograniczeń i schematów.

Odrestaurowana klasyka - wielkie dzieła azjatyckiego kina powracają na ekran, by zachwycać, zaskakiwać i wybrzmiewać na nowo. To spotkanie z filmami, które przetrwały próbę czasu, a dziś - oglądane z innej perspektywy - odsłaniają nowe znaczenia. Rzadko obecne w zachodnim kanonie, przypominają o twórczej energii swoich epok i o tym, że klasyka nigdy nie jest zamkniętym rozdziałem.

Odwrócone spojrzenia - kino powstające pomiędzy kulturami, językami i estetykami, łącząc azjatyckie doświadczenia z tradycją polskiej szkoły filmowej. Zebrane w dwa zestawy filmów krótkometrażowych, "Odwrócone spojrzenia" to osobiste opowieści o migracji, tożsamości, rodzinie i społecznych pęknięciach - filmy, które nie wygładzają różnic, lecz wydobywają z nich twórcze napięcie. Dwa programowe bloki, "Zderzenia estetyk" i "Systemowe pęknięcia", zapraszają do spojrzenia na Polskę i Azję z perspektywy tych, którzy żyją pomiędzy nimi.

Pięć Smaków 2026: daty, miejsce

20. Festiwal Filmowy Pięć Smaków odbędzie się w Warszawie w dniach 10-17 listopada 2026 roku. Odsłona online potrwa aż do 6 grudnia.

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