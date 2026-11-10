Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków to jedno z najważniejszych wydarzeń kinowych w Polsce, które od lat przybliża widowni najciekawsze produkcje z krajów Azji. Poniżej wybraliśmy pięć tytułów, na które warto zwrócić uwagę podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji. Wszystkie wymienione produkcje są również dostępne na platformie festiwalu.

"Przekraczając wymiary" reż. Toshiaki Toyoda, Japonia 2025

Bohaterami filmu "Przekraczając wymiary" są mnich, jego kochanka, szaman i płatny zabójca. Gdy ten pierwszy znika, na japońskiej prowincji dochodzi do serii niecodziennych zdarzeń. Na zlecenie kochanki zabójca rusza śladem szamana - tylko czy magia zdoła ochronić tego ostatniego przed kulami? Postacie poruszają się po terytorium, gdzie granice między rzeczywistym a fantastycznym ulegają zatarciu.

Produkcja jest gatunkowym kalejdoskopem, łączącym w sobie elementy fantasy, sci-fi, dramatu psychologicznego, kina kryminalnego czy nawet szamańskiego rytuału. Toyoda, wierny zamiłowaniu do filmowych eksperymentów, serwuje widzom hipnotyzującą, surrealistyczną opowieść, w której tradycyjne japońskie wierzenia przeplatają się z nowoczesną abstrakcją. Całość dopełnia dynamiczna ścieżka dźwiękowa z pogranicza jazzu, w której tworzeniu udział brali Sons of Kemet oraz Mars 89.

"Kot do wynajęcia" reż. Naoko Ogigami, Japonia 2012

Choć Sayoko posiada dar zaprzyjaźniania się z kotami, to z ludźmi układa jej się trochę gorzej. Bohaterka, która podobnie jak koty lubi podążać własnymi ścieżkami, pewnego dnia wpada na pomysł, by wypożyczać puchate przybłędy osobom, którym coś leży na sercu.

"Kot do wynajęcia" to jeden z ulubieńców pięciosmakowej publiczności. Produkcja będzie pokazywana na wydarzeniu po raz trzeci i nadal cieszy się ogromną popularnością. Nic dziwnego, to pełna ciepła, kolorów i mruczenia opowieść, która potrafi chwycić za serce i umilić nawet najbardziej chłodny, ponury dzień.

"Idę z mnichem" reż. Khom Akadet, Tajlandia 1984

Opowieść skupia się na losach ściganego przez bezwzględnych zbirów mężczyzny, który trafia pod skrzydła wędrującego mnicha. Wspólnie ruszają w podróż przez prowincje Tajlandii. Po drodze dochodzi do absurdalnych sytuacji, podczas których cierpliwość duchownego wystawiana jest na próbę. On jednak konsekwentnie odmawia przemocy, odwracając tym klasyczne zasady kina akcji.

Kadr z filmu "Idę z mnichem" (1984) Pięć Smaków materiały prasowe

Dzieło Akadeta stanowi ekscentryczną mieszankę kina kopanego, komedii slapstickowej i buddyjskiej przypowieści. W rolach głównych wystąpiły legendy tajskiego kina: Sombat Metanee oraz Sorapong Chatree.

"Chińska uczta" reż. Tsui Hark, Hongkong 1995

"Chińska uczta" to kultowa komedia kulinarna w reżyserii Tsuia Harka. Film jest dynamicznym połączeniem slapstickowego humoru, melodramatu oraz widowiskowych pojedynków kulinarnych, które reżyser zrealizował z energią charakterystyczną dla kina sztuk walki.

Fabuła skupia się na losach byłego przestępcy (Leslie Cheung) i córki właściciela popularnej restauracji (Anita Yuen). Bohaterowie szukają mistrza kuchni, który pomoże im wygrać prestiżowy turniej i ocalić biznes przed wrogim przejęciem przez potężną komercyjną sieć gastronomiczną. Organizatorzy festiwalu żartobliwie zaznaczają, że ekranowe menu zdecydowanie nie jest wegańskie.

"Mój bohater" reż. Võ Thạch Thảo, Wietnam, 2026

"Mój bohater" to wietnamsko-singapurski dramat obyczajowy w reżyserii Võ Thạch Thảo. Film jest pełnometrażowym debiutem kinowym reżyserki, która wcześniej zdobyła ogromną popularność w Wietnamie jako twórczyni hitowych seriali telewizyjnych.

Głównym bohaterem filmu jest Hung (w tej roli gwiazda wietnamskiego kina, Thái Hòa) - samotny ojciec pracujący jako kierowca taksówki, którego najmłodsza córka cierpi na nieuleczalną chorobę. Zdesperowany, by uratować życie dziecka, Hung decyduje się na ryzykowny krok: wspólnie z kolegą z pracy preparuje sytuację, w której rzekomo bohatersko ratuje komuś życie. Sfingowany czyn błyskawicznie staje się viralem w mediach społecznościowych, a opinia publiczna okrzykuje go bohaterem. Jednak kiedy wokół rzekomego cudu zaczynają narastać podejrzenia, a prawda powoli wychodzi na jaw, Hung musi zmierzyć się z poważnymi konsekwencjami.

Inspiracją do realizacji filmu była prawdziwa sytuacja z 2011 roku, gdy wietnamski kurier Nguyen Ngoc Manh stał się bohaterem narodowym po uratowaniu osoby spadającej z wieżowca. Reżyserka zadała sobie prowokacyjne pytanie - co jeśli czyn ten zostałby sfabrykowany? Na tej podstawie stworzyła głęboki, tragikomiczny traktat o granicach zaufania społecznego.

20. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: w Warszawie i online

20. Festiwal Filmowy Pięć Smaków odbędzie się w Warszawie w dniach 10-17 listopada 2026 roku. Z kolei odsłona online potrwa aż do 6 grudnia.

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