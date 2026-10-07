Festiwal Pięć Smaków to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń przez wszystkich fanów kina azjatyckiego. Organizatorzy już od 20 lat przybliżają polskiej publiczności znakomite i nieoczywiste produkcje z tego różnorodnego regionu świata, które rzadko trafiają do regularnej dystrybucji. Udział w wydarzeniu jest zatem niepowtarzalną okazją na obejrzenie starannie wyselekcjonowanych tytułów, które umożliwiają poznanie i lepsze zrozumienie tamtejszej kultury.

Pięć Smaków 2026: powrót do przeszłości. Poznaliśmy pełny program sekcji jubileuszowej

W tym roku odbędzie się jubileuszowa, 20. edycja wydarzenia. W związku z tym w programie nie mogło zabraknąć niespodzianek i filmów, które niejako zbudowały ten festiwal i na przestrzeni lat wywołały najwięcej emocji. Z tego powodu organizatorzy postanowili stworzyć specjalną, różnorodną gatunkowo i geograficznie sekcję jubileuszową, która powstała z udziałem publiczności.

W plebiscycie wzięło udział 650 osób, które z kilkudziesięciu filmów wybranych przez organizatorów wskazały swoje ulubione dzieła. W sekcji jubileuszowej znalazły się jednak nie tylko tytuły z największą ilością głosów, a również produkcje ważne dla organizatorów, które dopełniają geograficzną panoramę. Finalnie wybrano dziesięć tytułów: "Kot do wynajęcia" Naoko Ogigami, "Mikrosiedlisko" Jeon Go-woon, birmańską "Droga do Mandalay" Midiego Z, bhutańskie "Hema Hema" Khyentsego Norbu, "Cień za księżycem" Juna Robles Lany, "Miasto smutku" Hou Hsiao-hsiena, "13 zabójców" Takashiego Miike, "Kronika czułości" Yang Mingming, "Proces" Chaitanya Tamhanego oraz "Ploy" Pen-eka Ratanaruanga.

Wszystkie tytuły z sekcji będzie można obejrzeć online na platformie festiwalu.

Jubileuszowa edycja festiwalu Pięć Smaków: daty, miejsce

20. edycja Festiwalu Filmowego Pięć Smaków odbędzie się w Warszawie w dniach 10-17 listopada 2026 roku, a online potrwa aż do 6 grudnia. Karnety są już dostępne na oficjalnej stronie wydarzenia.

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