Wszyscy myśleli, że zdobędzie Oscara. Przegrał na ostatniej prostej

Justyna Miś

Za nami 98. ceremonia wręczenia Oscarów. Największym wygranym okazał się film "Jedna bitwa po drugiej", który zdobył sześć statuetek. A kto jest największym przegranym? Rozczarowań nie brakowało.

"Jedna bitwa po drugiej" otrzymała Oscara dla najlepszego filmu 2025 roku. Dzieło Paula Thomsa Andersona wyróżniono łącznie sześcioma statuetkami. Cztery powędrowały do "Grzeszników" Ryana Cooglera. Oscarem nagrodzono aktorskie kreacje Jessie Buckley, Michaela B. Jordana, Amy Madigan i Seana Penna.

Zobacz również:

Leonardo DiCaprio i Paul Thomas Anderson na planie filmu "Jedna bitwa po drugiej"
Wiadomości

Relacja z 98. gali rozdania Oscarów. Kto otrzymał prestiżowe wyróżnienie?

Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

    Oscary 2026: najwięksi przegrani

    Wśród największych przegranych znalazł się film "Wielki Marty" w reżyserii Josha Safdiego. Produkcja otrzymała dziewięć nominacji i nie zdobyła ani jednego Oscara. Sporym zaskoczeniem okazał się być brak statuetki dla Timothee Chalameta, którego typowano na faworyta.

    Tylko jednego Oscara zabiera do domu "Wartość sentymentalna". Film zwyciężył w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Był nominowany łącznie w dziewięciu kategoriach. Spore rozczarowanie spotkało Stellana Skarsgarda, który musiał uznać wyższość Seana Penna w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

    O porażce można mówić także w kontekście "Grzeszników". Spośród aż szesnastu nominacji, film wygrał tylko w czterech kategoriach (m.in. najlepszy aktor pierwszoplanowy, najlepszy scenariusz oryginalny). Żaden film w historii Oscarów nie przegrywał więcej niż 11 razy.

    Małgosia Turzańska przed galą Oscarów: „To doświadczenie, którego nigdy nie zapomnę”Artur ZaborskiINTERIA.PL
