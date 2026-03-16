Wszyscy myśleli, że zdobędzie Oscara. Przegrał na ostatniej prostej

"Jedna bitwa po drugiej" otrzymała Oscara dla najlepszego filmu 2025 roku. Dzieło Paula Thomsa Andersona wyróżniono łącznie sześcioma statuetkami. Cztery powędrowały do "Grzeszników" Ryana Cooglera. Oscarem nagrodzono aktorskie kreacje Jessie Buckley, Michaela B. Jordana, Amy Madigan i Seana Penna.

Oscary 2026: najwięksi przegrani

Wśród największych przegranych znalazł się film "Wielki Marty" w reżyserii Josha Safdiego. Produkcja otrzymała dziewięć nominacji i nie zdobyła ani jednego Oscara. Sporym zaskoczeniem okazał się być brak statuetki dla Timothee Chalameta, którego typowano na faworyta.

Tylko jednego Oscara zabiera do domu "Wartość sentymentalna". Film zwyciężył w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Był nominowany łącznie w dziewięciu kategoriach. Spore rozczarowanie spotkało Stellana Skarsgarda, który musiał uznać wyższość Seana Penna w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

O porażce można mówić także w kontekście "Grzeszników". Spośród aż szesnastu nominacji, film wygrał tylko w czterech kategoriach (m.in. najlepszy aktor pierwszoplanowy, najlepszy scenariusz oryginalny). Żaden film w historii Oscarów nie przegrywał więcej niż 11 razy.