Urodzona w 1947 roku Close jest ośmiokrotnie nominowaną do Oscara aktorką, której uznanie przyniosły role między innymi w "Wielkim chłodzie", "Fatalnym zauroczeniu", "Niebezpiecznych związkach" i "Żonie". "Jej wszechstronność dała nam najbardziej niejednoznaczne postaci w historii kina" - czytamy w oświadczeniu Akademii.

88-letni Ridley Scott to twórca "Obcego - 8. pasażera Nostromo" i "Łowcy androidów". Był nominowany do Oscara za reżyserię "Thelmy i Louise", "Gladiatora" i "Helikoptera w ogniu" oraz produkcję "Marsjanina". "To wizjoner, którego dziedzictwo pozostawiło niedający się zmierzyć wpływ na światowym kinie i kulturze" - tak Akademia tłumaczyła przyznanie mu honorowego Oscara.

Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya. Był pierwszym czarnoskórym animatorem, który został przez nią zatrudniony. Pracował przy "Śpiącej królewnie", "Księdze dżungli", "Robin Hoodzie", "Dzwonniku z Notre Dame" i "Toy Story 2".

Vachon i Koffler założyły w 1995 roku nowojorską wytwórnię Killer Films. Wyprodukowały między innymi "Zdjęcie w godzinę", filmy Todda Haynesa, "Nie czas na łzy", "Motyl - Still Alice" i "Materialistów". Za "Poprzednie życie" Celine Song były nominowane do Oscara za najlepszy film.

Za co są przyznawane honorowe Oscary?

Honorowe Oscary mają za zadanie docenić życiowe dokonania członków Akademii oraz ich wpływ na kino lub zaangażowanie w organizację. W 2025 roku otrzymali je choreografka i aktorka Debbie Allen, aktor i producent Tom Cruise i scenograf Wynn Thomas.

Nagroda im. Irvinga G. Thalberga jest przyznawana producentom, których działalność przyczynia się do polepszenia poziomu produkcji filmowej. Jej nazwa pochodzi od nazwiska dawnego szefa produkcji wytwórni MGM. Ostatni raz przyznano ją w 2024 roku. Wówczas otrzymali ją Barbara Broccoli i Michael G. Wilson, wieloletni producenci filmów z serii o Jamesie Bondzie.



