Po ośmiu nominacjach Glenn Close w końcu otrzymała Oscara

Urodzona w 1947 roku Glenn Close jest ośmiokrotnie nominowaną do Oscara aktorką, której uznanie przyniosły role między innymi w "Wielkim chłodzie", "Fatalnym zauroczeniu", "Niebezpiecznych związkach" i "Żonie".

Honorową statuetkę otrzymała z rąk Johna Malkovicha, z którym zagrała w "Niebezpiecznych związkach" Stephena Frearsa z 1988 roku. "Jest nieustępliwa, bardzo bystra i nieco przebiegła. Jest znakomitą aktorką, która dokładnie wie, co robi, i zawsze daje z siebie sto procent" - mówił gwiazdor "Dzikiego Konia Dziewięć".

"Nigdy nie przejmowałam się tym, czy dostanę [Oscara], chociaż parę razy myślałam, że mam szansę. Zawsze uważałam, że samo znalezienie się w gronie nominowanych jest zaszczytem. W czasie mojej kariery zdarzyło się to osiem razy. Obecność w tym miejscu dziś, w otoczeniu ludzi, którzy nieustannie mnie inspirują, których twórczość jest dla mnie wsparciem i wyzwaniem, a także motywacją, by stawać się lepszą, jest dla mnie największym zaszczytem" - stwierdziła Close.

Ridley Scott zadedykował Oscara swojemu zmarłemu bratu

88-letni Ridley Scott to twórca "Obcego - 8. pasażera Nostromo" i "Łowcy androidów". Był nominowany do Oscara za reżyserię "Thelmy i Louise", "Gladiatora" i "Helikoptera w ogniu" oraz produkcję "Marsjanina".

"Dziękuję Akademii w imieniu wszystkich, którzy kiedykolwiek pracowali z Ridleyem Scottem. Dobrze, że w końcu zobaczymy go z Oscarem w ręce" - mówił Matt Damon, który pracował z reżyserem przy "Marsjaninie" i "Ostatnim pojedynku".

Twórca "Gladiatora" nie mógł pojawić się na gali z powodu problemów zdrowotnych. Zgromadzonym wyświetlono krótki film z jego podziękowaniami. Scott wspomniał w nim o swoim młodszym bracie Tonym, który stał za kamerą filmów "Top Gun", "Wróg publiczny" i "Człowiek w ogniu". Zmarł 19 sierpnia 2012 roku w wieku 68 lat. "Jestem wdzięczny za tę nagrodę i dumny z niej. Przyjmuję ją również w imieniu Tony'ego. Jego znakomita praca z pewnością zasłużyła na to wyróżnienie" - stwierdził Scott.

Floyd Norman podziękował Waltowi Disneyowi

Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya. Był pierwszym czarnoskórym animatorem, który został przez nią zatrudniony. Pracował przy "Śpiącej królewnie", "Księdze dżungli", "Robin Hoodzie", "Dzwonniku z Notre Dame" i "Toy Story 2". Honorowego Oscara odebrał z rąk aktora Mahershali Alego. Norman podziękował "najlepszemu mentorowi, jakiego każdy filmowiec mógł sobie wymarzyć: Waltowi Disneyowi". "Czasami nawet w filmach zdarza się szczęśliwe zakończenie. Ten wyjątkowy wieczór? To moje szczęśliwe zakończenie" - mówił animator.

Vachon i Koffler założyły w 1995 roku nowojorską wytwórnię Killer Films. Wyprodukowały między innymi "Zdjęcie w godzinę", filmy Todda Haynesa, "Nie czas na łzy", "Motyl - Still Alice" i "Materialistów". Za "Poprzednie życie" Celine Song były nominowane do Oscara za najlepszy film. Ich sylwetki przedstawili aktorzy Neil Patrick Harris i Julianne Moore oraz reżyser Todd Haynes.

Za co są przyznawane honorowe Oscary?

Honorowe Oscary mają za zadanie docenić życiowe dokonania członków Akademii oraz ich wpływ na kino lub zaangażowanie w organizację. W 2025 roku otrzymali je choreografka i aktorka Debbie Allen, aktor i producent Tom Cruise i scenograf Wynn Thomas.

Nagroda im. Irvinga G. Thalberga jest przyznawana producentom, których działalność przyczynia się do polepszenia poziomu produkcji filmowej. Jej nazwa pochodzi od nazwiska dawnego szefa produkcji wytwórni MGM. Ostatni raz przyznano ją w 2024 roku. Wówczas otrzymali ją Barbara Broccoli i Michael G. Wilson, wieloletni producenci filmów z serii o Jamesie Bondzie.